مال وأعمال

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية CLDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ندوة إلكترونية بعنوان الوساطة القانونية، أقيمت الندوة عن بعد أمس، بحضور السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا ل. رومانوسكي، والدكتور خالد مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت.

وقد حاضر بالندوة الخبير الدولي في الطرق البديلة لحل المنازعات جيمس ماكفيرسون. وقد شارك في الندوة العديد من الجهات والأوساط وهم مستشارو إدارة الفتوى والتشريع و القضاة بمعهد القضاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت كما شارك العديد من المحامين والمحكمين وغيرهم.

تناولت الندوة محاور عدة هي الوساطة الدولية في شبه الجزيرة العربية، والوساطة والشريعة، بالإضافة إلى دراسة نموذج دولي، وتلى الندوة جلسة حوارية عن قواعد المفاوضات وفن التفاوض.

يأتي هذا التعاون حرصاً من الأطراف المختلفة على نشر ثقافة الوساطة القانونية كإحدى النظم الصحيحة والحلول البديلة التي تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة الاستثمارية لتتسم بالشفافية والاستقرار.

صرح عبدالوهاب الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز بأن المركز يرحب دومًا بمثل هذا التعاون المثمر، ويبدي استعداده الدائم لإقامة واستضافة الفعاليات الجادة والمتميزة، والتي توفر فرصة جيدة للتعرف على الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده الكويت، وكذلك تطور آليات الاستثمار وصوره، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل الكويت على استقطاب المزيد من المستثمرين من خلال توفير جميع وسائل الحماية اللازمة لرؤوس الأموال في ظل سيادة القانون.

مؤكداً أن الكويت لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة. خاصة مع ازدياد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.

