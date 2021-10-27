مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان إطلاق أكاديمية التمويل التجاري Trade Finance Academy التي تعد ثالث الأكاديميات التدريبية المهنية التابعة لمشروعه الرائد Boubyan Business School للتخصصات الفنية في العمل المصرفي لقياداته وموظفيه وذلك بالتعاون مع مؤسسة Euromoney العالمية المتخصصة في توفير حلول التدريب في المجال المصرفي و المالي.

وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد استكمالاً للإعلان عن مجموعة الأفكار القائمة على الإبداع والابتكار المعُتمد كإحدى الركائز في إدارة البنك وإحدى قيم البنك الأساسية، فإننا نطلق (أكاديمية التمويل التجاري) التي نقدم من خلالها برنامجاً تدريبياً لموظفينا في إدارة التمويل التجاري لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة لمتطلبات سوق العمل العالمية في القطاع المالي والمصرفي.

وأوضح الحماد أن البرنامج التدريبي صُمم بصورة افتراضية لفهم الجوانب الرئيسية للتجارة الدولية وإدارة عملياتها الفنية والمصرفية، مؤكداً اعتماد بنك بوبيان بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من استراتيجيته على التعاون مع كبرى مؤسسات التدريب العالمية والتركيز على أكاديميات تدريبية تستهدف تعزيز كفاءات قياداته وموارده البشرية.

وأضاف إن المتدربين وعددهم خمسة عشر من موظفي مجموعة العمليات في بوبيان سيخضعون إلى برنامج تدريبي مكثف على مدار خمسة شهور يغطي أربعة مواضيع رئيسية في مجال التمويل التجاري من خلال تدريب افتراضي يتم تنفيذه على مرحلتين ، مؤكداً ان المتدربين سيخصعون إلى مجموعة من الاختبارات والتطبيقات العملية قبل بدء التدريب لتقييم المستوي الحالي بالإضافة إلى قياس مدى تطور مهاراتهم بعد كل موضوع من المواضيع الأربعة.

وأكد الحماد انه سيكون على المتدربين اجتياز اختبار بعد انتهاء البرنامج التدريبي للحصول على شهادات مهنية عالمية معتمده توثق خبراتهم ومهاراتهم وتؤسس انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى وضع معايير قياسية لكفاءات ومهارات الموظفين داخل البنك في كل إدارة حسب الممارسات الرائدة المتبعة عالمياً.

وعن أهم المحاور التي ستتناولها أكاديمية التمويل التجاري، أوضح مساعد مدير عام مجموعة العمليات المصرفية عبدالعزيز فهد الدويلة أن جميع هذه المحاور تتعلق بالجوانب الرئيسية للتجارة الدولية وإدارة عملياتها مثل تحديد مخاطر المنتج في العمليات التجارية والتعرف على كيفية تخفيف حدة تلك المخاطر إلى جانب تطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية ICC لكل مرحلة تشغيلية للمنتج التجاري وهيكلة خطابات الاعتماد وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المستندية الاحتياطية.

وأضاف الدويلة تم اختيار الجوانب والموضوعات التي سيتناولها البرنامج التدريبي بعناية شديدة واحترافية بالتعاون مع إدارة التدريب في بوبيان لتأتي مواكبةً لسياسات البنك الهادفة إلى صقل مهارات موظفيه ورفعها وتكوين فريق عمل فني متميز في مجموعة العمليات بصفة عامة وإدارة التمويل التجاري بصفة خاصة بحيث يتمتع أفراده بخبرات متميزة ويعملون في بيئة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملاء بوبيان.

يعد مشروع Boubyan Business School مشروعاً رائداً وابتكارياً باعتباره الأول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، وهو بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم خمس أكاديميات أساسية تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات والأخيرة بالقيادة والإدارة.

