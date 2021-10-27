مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحملة «خدمة الإشعارات»: «هل ترغب في ربح 100 دينار؟»، والذي انعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2021، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين: أحمد محمد سلام ، وأرنان أدوين دين

وسوف تستمر هذه الحملة حتى 24 نوفمبر 2021، حيث سيمنح فائزين محظوظين شهرياَ جائزة نقدية قدرها 100 دينار. ومن خلال «خدمة الإشعارات»، سيتمكن العملاء من الاطلاع على آخر مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مناسب، فضلاً عن مراجعة سجل المعاملات السابقة. وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصاً بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إلى الخدمة بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi». ولتفعيل «خدمة الإشعارات» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، ينبغي على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسة بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات الإشعارات» (Notification Settings) وتفعيل «خدمة الإشعارات» (Push Notification) لدخول السحب و الفوز بجائزة نقدية.

