وطن النهار



قالت المبادرة فرح شعبان صاحبة مصنع امنية لتدوير النفايات، انها بدأت مشروعها في 2015 مع اكثر من شريك معها، لافتة ان المشروع غرس ثقافة اعادة التدوير في المجتمع وحماية البيئة.

وبينت شعبان في لقاء اجرته مع النهار، انها واجهت تحديات كورونا بالعمل وتمكنت من الاستمرار رغم تداعيات ازمة كورونا ودون دعم من الجهات المسؤولة.

ولفتت فرح الى انه تمت مخاطبة الصندوق الوطني بحالة التعثر ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة الى ان المرأة الكويتية قيادية والتاريخ يشهد لها بذلك، موضحة ان المشاريع الصناعية هي من دفعت ثمن غلاء تكاليف الشحن وتداعيات كورونا دون مساندة.

واوضحت شعبان ان غياب الدعم والمساندة الحكومية قضى على المشاريع الصناعية في الكويت وكذلك طموحات اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الرغم من اهمية القطاع الصناعي. وفيما يلي التفاصيل....

البدايات والتحديات

? بداية كيف بدأت مشروعك وما التحديات التي واجهتك؟

? بدأت منذ اغسطس 2015 بالتطلع لدخول القطاع الصناعي، خاصة كمشروع صغير ومتوسط من قبلي مع شركائي سناء الغملاس وسعود الفوزان، وغرس ثقافة اعادة التدوير بسلوك الفرد للمحافظة على البيئة وهو احد اهم الحلول الجذرية في التغيير المناخي وخلق مصدر دخل غير النفط لدى الدولة.

? هل كانت هناك اشكاليات في تأخر التراخيص لديك؟

? التراخيص في البداية لم تكن عائقا لأننا ممولون من الصندوق الوطني ونحن اول مشروع صناعي تم تمويله وكانت الادارة الأولى مجتهدة ومتميزة جداً.

? كيف واجهت تحديات أزمة كورونا؟

? بالعمل، فرغم الخسائر الفادحة وعدم تدخل الجهات المسؤولة بوضع خطة انقاذ لما نواجهه من ازمات فقد استمر المشروع رغم سوء الظروف التي ادت الى اغلاق المصنع الوحيد والفريد من نوعه في المنطقة قريبا وتم تمخاطبة الصندوق بالتعثر ولكن لا حياة لمن تنادي.

? كيف تقيمين وضع المشروعات الصغيرة في الكويت وتحديدا الصناعي منها؟!

? لا يخفى على الجميع ان الوضع سيء جداً وحالة المشاريع واضحة جدا مع الصندوق تحديدا، اما المشاريع الصناعية فقد تعرضنا الى ظروف قاهرة عالميا ودفعنا ثمن الاغلاقات والجائحة وغلاء الشحن وغيرها، الا اننا لم نجد من يستجب لنداءاتنا المستمرة ولا من يأخذ الحلول المقدمة على محمل الجد، الى ان انتهى الحال الى ما لا كُنا نرغب به.

? هل حصلت سيدات الأعمال في الكويت على حقوقهن كاملة؟

? انا وشريكتي سناء خير مثال على ان الكويت بيئة مختلفة والتاريخ يشهد ان للمرأة دورا كبيرا بها كقيادية على اصعدة مختلفة، وهناك دائما الرغبة بنيل المزيد وهذا طبيعي، ولكن نحن من اشخاص قلة حول العالم عملوا في النفايات كنساء والحمد لله في دولة مثل الكويت نِلنا القبول والدعم والمساندة من جميع الافراد فيه.

? ما رؤيتك تجاه سيدات الأعمال في الكويت وهل المرأة الكويتية افضل حالا من نظيرتها الخليجية؟

? نحن في الخليج نكمل بعضنا بعضا فليس المهم من افضل لكن المهم ان نتواجد وننال ما نستحق من تقدير ونمضي في جميع المجالات دون تفرقة.

? ما طموحاتك المستقبلية تجاه مشروعك؟

? مع الأسف تجاهل الحكومة لأهمية المشاريع الممولة من الصندوق الوطني قضى على طموحنا في هذا البلد الحبيب وعدم دعم الصناعات الناشئة جعل القطاع الصناعي المتواضع يلجأ الى الاغلاق بدل النمو والتوسع.

