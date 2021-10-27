وطن النهار

كشفت ماستركارد، الشريك الرسمي لتكنولوجيا المدفوعات لمعرض اكسبو 2020 دبي، وشبكة Female Fusion، عن دراسة جديدة خلال عقد اول ورشة عمل من ضمن سلسلة ورش عمل مخصصة لرائدات الأعمال من المنطقة، التي تنعقد ضمن اكبر تجمّع ثقافي في العالم.

وكانت ورشة العمل قد عقدت في جناح المرأة في اكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع مؤسسة كارتييه، وتمحورت حول قوة الاقتصاد الرقمي وأهميته في تمكين الشركات المملوكة للنساء من الانطلاق في عالم الانترنت. وكشفت دراسة تم اجراؤها ضمن شبكة Female Fusion التي تضم اكثر من 20,000 عضو من مختلف ارجاء المنطقة، ان 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء في المنطقة، تنظر الى قنوات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية بالنسبة للأعمال. وتشمل القنوات المهمة الأخرى، مواقع التجارة الالكترونية الخاصة بهذه الشركات (72%)، فضلاً عن خدمات المراسلة مثل فيسبوك وواتس آب (50%).

كما اشارت نحو 3 من كل 4 (72%) من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء انها تعتمد على الكلام الشفهي لتسويق منتجاتها وخدماتها. وكانت ورشة العمل قد تناولت ايضاً كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة الى اقصى حد من حضورها على الانترنت، والتواصل بشكل افضل مع المستهلكين في ظل اقتصاد رقمي.

وشارك في ورشة العمل هذه عدد من المتحدثين البارزين، مثل نغوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول في ماستركارد للشراكات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسارة بيضون، المؤسس والمدير الابداعي لعلامة Sarah›s Bag التجارية وهي دار ازياء ذات بعد اجتماعي في لبنان، وايوانا انجيليداكي، المؤسس المشارك لشركة انستاشوب، وماورين هال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة COEGA Sunwear.

وفي تعليق لها، قالت نغوزي ميغوا، نائب الرئيس الأول في ماستركارد للشراكات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: عكست نتائج الدراسة بشكل واضح الحاجة الماسة الى تثقيف رائدات الأعمال وتمكينهن. ولطالما عملت ماستركارد على دعم نجاح ونمو المرأة وخاصة في ظل النشاط المحموم الذي يشهده العالم اجمع لالغاء الفروقات بين النساء والرجال. وتعد الأدوات والتقنيات الرقمية اهم عامل يساعد على تحقيق المساواة والعدل للشركات. ونظراً لأن التحول نحو التجارة الالكترونية اصبح توجهاً ذا صبغة دائمة وليست مؤقتة، فنحن ملتزمون بمساعدة الشركات المملوكة للنساء على التحول الرقمي وتحقيق النمو الرقمي.

وعلى صعيد البصمة الرقمية لرائدات الأعمال في المنطقة، كشف مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي اطلقته ماستركارد مؤخراً ان وسائل التواصل الاجتماعي تتصدر المشهد مع (71%)، يليها الموقع الالكتروني للشركة (57%).

من جانبها، قالت جينيفر بلاندوس، الشريك الاداري لشبكة Female Fusion: نحن فخورون باطلاق سلسلة ورش العمل هذه بالشراكة مع ماستركارد. وانطلاقاً من دورها في مجتمع متنام من القيادات النسائية الطموحة، تتطلع شبكة Female Fusion، الى دعم السيدات من اعضاء الشبكة، وذلك من خلال توفير قدرة الوصول الى منصات رائدة تقدم ادوات بسيطة وفعّالة لتنمية اعمالهن. ونحن نتطلع الى المزيد من هذه الجلسات المفيدة خلال معرض اكسبو 2020 دبي.

هذا وقد تعهدت ماستركارد بضم 25 مليون رائدة اعمال الى الاقتصاد الرقمي بحلول 2025، كجزء من هدفها الرامي لبناء عالم اكثر استدامة وشمولاً. وفي اطار هذه الجهود ايضاً، اطلقت الشركة مؤخراً منصة The Entrepreneur’s Odyssey، التي تعد اول منصة تعليمية رقمية من نوعها، تجمع بين مجموعة من الموارد الأكاديمية والتجارية عالمية المستوى، لمساعدة الشركات الصغيرة على التعلم بهدف تحقيق النمو والازدهار.

