وطن النهار

أعلنت «تاي للنساء»، والمكرَّسة لتمكين النساء في جميع انحاء العالم وتقديم الدعم اللازم لتطوير مهاراتهن القيادية وتنمية اعمالهن، عن اسماء الفائزات في النسخة الثانية من مسابقة تاي العالمية للنساء.

هذا وقد عقدت نهائيات مسابقة تاي العالمية للنساء في اطار فعاليات جيتكس جلوبال 2021، بالتزامن مع معرض «جيتكس نجوم المستقبل،» لدعم توسع الشركات الناشئة في المنطقة وتسليط الضوء على افضل المفاهيم الهادفة الى احداث تغيير ايجابي في بيئة الأعمال والمجتمع ككل.

في التصفيات شبه النهائية للمسابقة، قدمت سيدات الأعمال الست المرشحات مفاهيم اعمالهن امام لجنة تحكيم من ابرز قادة الأعمال وذلك للفوز بجوائز نقدية بقيمة 100000 دولار ودعم عيني لتوسيع نطاق اعمالهن، قبل اعلان اللجنة عن الفائزات الثلاث:

الفائزة بالجائزة الأولى ومبلغها 75000 دولار: نيها جين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة زيرو سيركل (مكتب تاي، نيودلهي). تهدف «زيرو سيركل» الى الاستفادة من احدث التقنيات المتطورة انتاج مواد تغليف مستدامة ومساعدة الشركات على العمل في مستقبل خالٍ من الكربون.

الفائزة بالجائزة الثانية ومبلغها 15,000 دولار: ميرا ارشد، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة ألت تيكس (مكتب تاي نيويورك). وتركز الشركة الناشئة في تورنتو على انشاء بديل مستدام للبوليستر لجعل الموضة اكثر استدامة وأخلاقية.

والفائزة بالجائزة الثالثة ومبلغها 10000 دولار: فرح عمارة، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة فريش سورس (مصر، برعاية مكتب تاي دبي). وتهدف «فريش سورس» الى ربط المزارعين بالشركات التي تقدم حلول الميل الأخير.

وتلقت مسابقة تاي العالمية للنساء، برعاية تاي دبي، مشاركات من اكثر من 100 شركة ناشئة من جميع انحاء العالم العربي بما في ذلك: الامارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الأردن، عمان والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لنتائج المسابقات المحلية، جرى اختيار الشركات الناشئة المرشحة من 30 دولة.

