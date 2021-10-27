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كنت اقول بنوصل للعالمية، الوقوف امام فنانين حاصلين على جوائز اوسكار ومخرج عالمي، ما كان الأمر سهلاً.. بنتكم دخلت العالمية..

ومازال الحلم اكبر وبإذن الله بنكبر بهالدعم والحب اكثر هذا ما صرحت به الفنانة الهام علي بعد الاعلان عن مشاركتها في فيلم تشيللو مع عدد من نجوم الخليج

والوطن العربي والعالمي والذي تم تصويره ما بين السعودية ودول اوروبا ومن المقرر ان يعرض خلال عام 2022.

كما تطل إلهام علي في مسلسل اختطاف

الذي يعرض حاليا عبر احدى المنصات

وتشارك في ثلاث شخصيات هي خلود ولينا وطيف وحول مسارهم تحدثت، قائلة: نسعى دوماً إلى تقديم محتوى نتحدى به أنفسنا، وقد حان الوقت لذلك إذ تحديت نفسي فعلياً من خلال ثلاث شخصيات صعبة، لا تشبه بعضها بتاتاً، خصوصاً أن إحداها مركَّبة، والثانية يحكمها عامل نفسي، أما الثالثة فأقرب إلى نمط الرعب شكلاً، متمنية أن تكون على قدر هذا التحدي.

واضافت : لينا هي فعلياً المختطفة والمفقودة، لكن خلود التي يفترض أنها تعيش حياة مستقرة تعاني بدورها ضغوطاً نفسية كبيرة بسبب الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها التوأم.

وفي شخصية لينا، كنت أحتاج اللعب على العامل النفسي ولغة الجسد، ولأنني ابنة مسرح فلم أجد صعوبة في تأدية الشخصية شكلاً

ومضموناً، بالإضافة إلى شخصية طيف، وهي العقل الباطن للينا، وتمثّل شخصية متخيلة وقد كانت صعبة أيضاً باعتبار أن المخرج كان يصور الشخصيات الثلاث في وقت واحد، فما إن أنهي مشاهد خلود

حتى أنتقل إلى شخصيتَي لينا وطيف، لكنني استطعت قبل التصوير أن أكتب ملاحظاتي وأن أحضّر نفسي قبل كل مشهد، ويبقى التحدي كبير والمسؤولية جسيمة.

وتستطرد إلهام علي: لا مجال للخطأ، فأحياناً أدخل لتصوير مشهدٍ ما، فتراني أقدّم طبقة صوت معينة أنتبه في لحظة إلى أنها لشخصية أخرى، أو أن حركة الجسد التي أقدمها تخص الشخصية الثانية التي أؤديها فأطلب الإعادة،

وقد اتفقت مع المخرج البريطاني

مارك إفرست على أن يوقفني ويعيد تصوير المشهد في حال لاحظ دخول شخصية على أخرى، فالأمر في غاية الصعوبة وهو أشبه بتحدٍّ.

وفيما تؤكد إلهام علي أن ما بعد اختطاف لن يكون كما قبله، توضح أن العمل يمثل تحدياً في الدراما الخليجية والعربية، وأحببت خوض التجربة كي أصعّب المهمة على نفسي، وأعتقد أن الخيارات في المراحل المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

يذكر ان العمل يجمع كوكبة من نجوم الشاشة السعودية منهم: خالد صقر، مهند بن هذيل، فايز بن جريس، وبمشاركة كل من الممثلين القديرين ليلى السلمان، عبد الإله السناني، أسمهان

توفيق وآخرين والعمل بوليسي يتحدث عن اختطاف طفلة واحتجازها في قبو في مزرعة لمدة عشرين عاماً، حيث يمارس الخاطف على المختطفة وسائل القوة والتعذيب النفسي والتجويع

والتخويف والترهيب لكي تظل خاضعة له وخائفة منه. في هذا الوقت، لا تنفك العائلة عن البحث عن

الابنة المختطفة، لكن من دون فائدة.

