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اكدت الفنانة هدى حسين انه بعد انتهاء عرض مسلسل كف ودفوف فقد بدأت في مواجهة عناء اختيار ما هو آت خاصة بعد نجاح العمل وانتشاره واصبح هناك تساؤل من الجميع عن ماذا ستقدم هدى حسين بعد كف ودفوف؟!

واضافت ايضا: انا في طور قراءة نص ونقدم من خلاله كاراكتر جديداً وحكاية جديدة وتوليفة جديدة مع الكاتبة هبة مشاري حمادة وسيكون هناك استئناس من الجميع حول ما سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2022 وهو مسلسل من شارع الهرم الى المسايل والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وسيكون لكل فنان مساره الخاص وبعدها يتم ربطها من خلال مجريات العمل وتكون بشكل واقعي.

وقد تصدّر اسم هدى حسين مواقع التواصل بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل كف ودفوف، وذلك على وقع النجاح الكبير الذي حققه العمل في الخليج العربي خلال عرضه متصدراً نسب المشاهدة في الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين ومختلف دول الخليج.

وكان مسلسل كف ودفوف قد لاقى تفاعلاً كبيرًا جدًا ومميزًا وحقق جدلاً واسعاً حول شخصية الطقاقة التي تؤديها هدى حسين، كما حول العالم الذي أدخلنا إليه المسلسل وشخوص أبطاله المميزة، متصدراً بذلك نسب المشاهدة على MBC 1 كما على منصة شاهد في مختلف أنحاء العالم العربي.

العمل من إنتاج ايغل فيلمز جمال سنان، للمخرج منير الزعبي، تأليف حمد الرومي، بطولة مجموعة من النجوم الى جانب هدى حسين، منهم روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، فهد البناي وغيرهم.

