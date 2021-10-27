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انتهت الكاتبة الشاعرة بان الرفاعي من تصوير فيديو كليب لأحدث أغنياتها بعنوان «لا ما في مستحيل»، وهي اهداء خاص منها ومن الملحن مصطفى صبري لدعم ذوي الهمم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، ويؤدي الأغنية التي ستعرض قريباً على تلفزيون الكويت مجموعة من كورال الأطفال. وفي السياق ذاته، قالت الكاتبة الشاعرة بان الرفاعي: أغنية «لا ما في مستحيل» تبث الأمل وتقدم نموذجاً ايجابياً لذوي الهمم، وتسلط الضوء على قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع الأصحاء بعفوية وتلقائية محببة، وجرى تصويرها في أحد المقاهي الشهيرة التي يعمل بها بعض ذوي الهمم كمبادرة من مالك المقهى لدمجهم في المجتمع، ومساعدتهم على العمل في مهن الأشخاص العاديين، والاستفادة من اصرارهم اللا متناه على العطاء. واختتمت الرفاعي بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح العمل الانساني الفني، وأشارت الى ان الشاعر يجب ان يكون مرآة لمجتمعه بحيث لا يكتفي فقط بكتابة الأغاني الرومانسية والوطنية، وانما تقع على عاتقه مسؤولية استغلال موهبته وتوظيف الكلمات التي يبدعها لمصلحة خدمة قضايا وأفراد مجتمعه، والامر ذاته ينطبق على كل فنان ومبدع في مجاله.