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أعلنت الفنانة روان بن حسين عبر حسابها على «تويتر» إنتهاءها من تصوير دورها في مسلسل «ذهبت مع الماء» وغردت بن حسين قائلة: «ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل «ذهبت مع الماء» مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي ?محمد دحام الشمري?، على الرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم».

ومن المقرر عرض العمل خلال رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية، وهو من تأليف منى الشمري وبطولة ?جاسم النبهان?، زهرة الخرجي وفيصل العمري، ويناقش هموم الشباب، والمشاكل الحياتية بين الأم وأولادها. وكانت بن حسين قد وصلت بأغنيتها «لا تغنيلي» التي أطلقتها الشهر الماضي إلى القوائم الأكثر تداولاً في بعض الدول العربية.

«لا تغنيلي» هي الأغنية الثانية لها بعد «كان ياما كان» التي أصدرتها في مارس الماضي في يوم المرأة العالمي، وحققت بها نجاحاً لافتاً، وصلت إلى 49 مليون مشاهدة على «يوتيوب» حتى الآن، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري وفي التوزيع الموسيقي مع عمر إسماعيل.

