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إفشاء الأسرار وإثارة الجدل.. الوصف الأدق الذي يمكن إطلاقه على التصريحات الصادمة التي أطلقتها الفنانة المصرية سهير رمزي، خلال استضافتها في برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة فضائية دي إم سي، لا سيما أنها لم تترك مرحلة من حياتها إلا وكشفت جزءاً صادما منها، سواء الطفولة أو الشباب، كما تحدثت عن زيجاتها المتعددة وأسباب طلاقها، وحكاية رفضها الإنجاب.

طفولة صعبة انتهت بـطلاق والدتها

ففي البداية، أشارت سهير إلى أنها عاشت فترة طفولة صعبة لأن والدها كانت معاملته حادة جدا ورغم ذلك لم تكرهه، مبينة أنها تسببت في مشكلة بين والديها حيث أخبرت والدتها أن والدها قبَّل إحدى السيدات.

وأضافت ان والدها تعدى بالضرب على والدتها بسبب هذه المشكلة واتهمها بالكذب، مشيرة إلى أن هذا الموقف تسبب فى خراب البيت وأنها لم تشاهد والدها بعد ذلك حتى توفي وذهبت لقبره في بورسعيد لتعتذر له وقرأت له الفاتحة وطلبت منه أن يسامحها.

زيجات من الوسط الفني

وعندما وصل قطار الحديث مع الفنانة الشهيرة إلى محطة زيجاتها، استهلت سهير استعراض سيرة زيجاتها وعدد أزواجها بالقول: أنا لم أعد أذكر عددهم بصراحة، لكن كله بالحلال وهذا أهم شيء، والأمر الآخر أنّ العدد كبير لأنه ما فيش ثقة، واعتبرت استمرار زواجها لفترة طويلة من زوجها الأخير علاء الشربيني حاجة غريبة.

وكشفت سهير أن أول زيجة لها كانت وهي في عمر 16 عاما من الموسيقار حلمي بكر، واستمرت لمدة عام فقط لأنها أرادت دخول المجال الفني وهو رفض، وقد حرصت والدتها على تزويجها بهذا العمر لكي تبقى إلى جانبها وتحول دون رغبتها في العمل، واشترطت على زوجها أن يعيشا معها في المنزل، وكانت أول زوجاته الـ13.

والزواج الثاني كان من شخصية سعودية مهمة، لم تكشف عن اسمه، وتزوجته خلال فترة تصويرها لفيلم ثرثرة فوق النيل مطلع سبعينات القرن الماضي، واستمرت علاقتهما لأربع سنوات، ووقع الطلاق بعدها لأنها لم تشأ أن تغادر مصر، والالتحاق به في السعودية، وثالثة زيجاتها كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، لسبع سنوات، وتم الانفصال بسبب غيرته الزائدة عن اللزوم عليها والتي لم تستطع تحملها بحسب قولها.

ودام الزواج الرابع عامًا واحدًا من الفنان المصري محمود قابيل، ووصفته بالـ المحترم والمهذب جداً، مؤكدة أنها تكن له كل الحب والاحترام، لكنها شعرت بصعوبة الاستمرار معه، قائلة: إما أن أعيش بطريقة صحية: يا أبيض، يا اسود.

أما خامسة زيجات سهير، فكانت من رجل الأعمال المصري سيد متولي، لنحو 8 سنوات، وانفصلت عنه مرتين خلالها، ونفت في البداية أنها تزوجت من رجل أعمال سوري، لكن وفاء الكيلاني ذكرتها بذلك، فقالت إنها استمرت معه لـ فترة لا تذكر، أقل من سنة، وبدت غير راضية عن هذا الزواج، واعتبرت أن قرار الارتباط به غلطة، وتسرع منها دفعت ثمنه لاحقاً.

والزواج السابع كان من الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، لخمس سنوات، وانفصلا عن بعضهما مرتين، وعادا للارتباط، ثم حدث الطلاق الثالث والنهائي، ولم تشأ سهير رمزي الخوض في تفاصيل خلافاتهما، لكنها كشفت أنه في المرحلة الأخيرة من علاقتهما كان يشترط أن يكون البطل أمامها في أفلامها، فأصبحت المسألة صعبة.

حلمي بكر يرد على الزيجة الأولى

حديث سهير عن زيجتها من الملحن المصري الشهير حلمي بكر، دفع الأخير للخروج وتكذيبها، وتحديدًا فيما يتعلق بجزئية عمرها وقت إتمام الزواج، وقال حلمي: إحنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين 4 سنين تقريبا، واتجوزنا وهي في سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ21، أي إنها لم تكن قاصراً وقتها.

وأضاف: استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، فاحيانًا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقله ولسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير.

حياة بلا أولاد.. الإجهاض كلمة السر

واعترفت سهير رمزى، خلال الحلقة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت في طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب في أن تتعلق بأي شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وقالت: أجهضت في أول جوازة مرتين وطلقني.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زي أمي.

وأضافت: كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده في القطط، لافتة إلى أنها تنادي القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط لولو ولجوزي لولو.

الحياة مع القطط

وعن علاقتها بالقطط قالت سهير: ما كنتش بحب القطط، ولما جاتلي قطة واحدة بقى عندي دلوقتي 33 قطة، لأني عشرية، وهم مبوظين لي حياتي وعمري كله، مش بقدر أسافر ولا أروح ولا أجي غير لما أكون مظبطة كل حاجة ليهم.

أشقاء لكن غرباء!

وأشارت سهير رمزي لطبيعة علاقتها بأخواتها وقالت: لو شفت إخواتي في الشارع مش هعرفهم، هم يعرفوني لكن أنا معرفهمش، كنت قاعدة بتعشى سمك في بورسعيد بعد تكريمي من المحافظ جت واحدة تسلم عليا افتكرتها معجبة، قالت لي: أنا أختك!.

