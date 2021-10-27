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«لص محترف وفنان شهير».. معادلة صعبة أن تتحقق، ففي الأغلب يتجنب اللصوص المشاهير، ويبحثون عن ضحايا «في الظل» لا يكلفونهم عناء البحث عن طريقة مبتكرة لسرقتهم، غير أن الفنانة الراحلة هند رستم استطاعت تحقيق هذه المعادلة، بل وتحول إلى فريسة سهلة لأحد اللصوص، لكن ليس في مصر أو إحدى الدول العربية، بل تمت عملية السرقة في أوروبا.

واقعة السرقة حدثت في إحدى سفريات مارلين مونرو العرب إلى العاصمة الإيطالية «روما» في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ورغم تحذيرات الكثيرين لها من السرقات واللصوص المنتشرين في إيطاليا في ذلك الوقت فإنها وقعت فريسة أحد اللصوص المحترفين هناك، وذلك بعدما ذهبت لشراء بعض الهدايا من أسواق روما وأعجبها راديو ببطارية، فاشترته، ولاحظت أن رجلاً يحوم حولها ثم تقدم منها وسألها برقة وأسلوب هادئ : «هل هذا جهاز تسجيل؟»، فأجابت بأنه راديو، فقال لها الرجل: أستأذنك فهذا موعد إذاعة أسطوانة أحبها فهل تسمحين لى بأن أسمعها، وجلس الرجل من دون أن تأذن له وأخذ منها الراديو وبدأ في تشغيله. بعد ذلك تحدث الرجل الغريب مع هند بحذر وصوت منخفض قائلاً: «أنا من رجال البوليس، وهناك لص يتتبعك فخذي حذرك ولا تعطيه فرصة ليسرقك، وسأكون إلى جوارك فاستنجدي بى في أي وقت تتعرضين فيه للخطر». وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن الرجل قام بتشغيل الراديو وانبعثت منه أصوات الموسيقى، وقال لها وهو يستمع للموسيقى متظاهراً بأنه معها: «سأتركك الآن لأستكمل عملية المراقبة»، ليسيطر الخوف على هند رستم، ولم تكن تتخيل أن اللصوص ينتشرون في إيطاليا بهذه الصورة، وبدأت تنتبه وتنتفض كلما اقترب منها أحد حتى لا تتعرض للسرقة، حتى أقبل القطار وركبته وهي تراقب كل حركة من أي شخص يقترب منها، ولم تطمئن حتى بدأ القطار يغادر روما وأشار لها رجل البوليس ليودعها وهي تستقل القطار.

مفاجأة صادمة كانت تنتظر «القديسة العاشقة» على متن القطار، فحين أقبل «الكمساري» فتحت حقيبتها لتقدم له التذكرة، لكنها صعقت من الصدمة حين لم تجد المحفظة الخاصة بها داخل الحقيبة، وجاء رجل البوليس بالقطار فروت له ما حدث، فأخرج من جيبه مجموعة من الصور ليسألها عن رجل البوليس الذي تولى حراستها في محطة روما، وأشارت «هند» إلى إحدى الصور، وهنا صدمها الرد حين عرفت أن رجل البوليس الذي تولى حراستها هو أخطر وأبرع لصوص المحطات في روما!.

