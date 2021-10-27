وطن النهار

تضاربت الانباء حول مقتل إحدى لاعبات منتخب أفغانستان النسائي لكرة الطائرة في الاسبوع الماضي، فقد أفادت وسائل إعلام بأن مسلحين منتمين إلى حركة «طالبان» أعدموا في كابول بطريقة وحشية اللاعبة ماه جبين حكيمي بينما أكدت مصادر أخرى أنها توفيت قبل سقوط العاصمة الأفغانية بأيام.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» باللغة الفارسية عن إحدى مدربات منتخب أفغانستان النسائي، ثريا أفضلي قولها إن اللاعبة ماه جبين حكيمي قتلت، مشيرة إلى أن مكان وطريقة قتلها معروفة لأسرة الضحية فقط ورجحت أفضلي أن اللاعبة قتلت في منتصف أكتوبر، وأن أهلها تلقوا تهديدات كي يلتزموا الصمت ولم يكشفوا عن ملابسات وفاتها.

وأضافت المدربة أن اللاعبات لا سيما اللواتي سبق أن شاركن في مباريات وطنية ودولية كبيرة في عموم أراضي أفغانستان يواجهن خطرا أمنيا موضحة أن عناصر طالبان يلاحقونهن وفتشوا منازل بعضهن في عدد من مدن البلاد.

وقال أفضلي إن اثنتين فقط من لاعبات منتخب أفغانستان النسائي لكرة الطائرة تمكنتا من مغادرة البلاد بعد استيلاء «طالبان» على الحكم، ونقلت «إندبندنت» الفارسية عن مصدر مطلع قوله إن حكيمي قتلت بطريقة قطع الرأس، مضيفة أن لقطات يزعم إنها تظهر جثتها جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها، أكدت وكالة «آماج نيوز» الأفغانية صحة الأنباء عن وفاة حكيمي، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الادعاءات عن وقوف «طالبان» وراءها ليست مبررة، موضحة أن اللاعبة قتلت وسط ظروف غامضة قبل أسبوع من سقوط كابول في قبضة الحركة.

ونقلت الوكالة عن محمد سرور حكيمي، والد اللاعبة ماه جبين حكيمي، تأكيده صحة الأنباء عن وفاة ابنته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها فارقت الحياة قبل استيلاء «طالبان» على كابول. وأعرب حكيمي عن قناعته بأن ابنته (وهي سبق أن خدمت على مدى خمس سنوات كضابط في القوات الخاصة التابعة للحكومة الأفغانية المنهارة) قتلت عمدا، محملا عائلة خطيبها المسؤولية عن وفاتها املا من سلطة طالبان القبض على قاتلي ابنته.

ويرى الصحافي الاستقصائي الأفغاني مختار وفائي أن الحادثة جاءت بعد قُرابة شهرين مما يشبه الهدنة التي التزمتها الحركة تجاه الشخصيات والحياة العامة في البلاد لكن تقاريرا متضاربة على الإنترنت أوضحت أن مقتل اللاعبة حدث في وقت سابق، مع اظهار شهادة وفاة حكيمي تشير إلى أنها قُتلت في 13 أغسطس وهي الأيام الأخيرة من تمرد طالبان قبل الاستيلاء على كابول.

وتنتمي ماه جبين حكيمي إلى جماعة الهزارة وهي ثالث مجموعة عرقية في أفغانستان وتشكل حوالي 10 في المائة من المسلمين في أفغانستان ذات الأغلبية السنية ويقال إن الهزارة هم من أصول منغولية وآسيا الوسطى وينحدرون من القائد المنغولي جنكيز خان الذي غزا أفغانستان في القرن الثالث عشر ويعيش معظمهم في المنطقة الجبلية في وسط أفغانستان، والتي تُعرف باسم «هازارستان» أو أرض الهزارة. وربما يقف انتماء اللاعبة لتلك الفئة وراء تصوير مقتلها على يد طالبان بعد تجارب سابقة، فاصبح اي وفاة للاعب مشهور او سياسي أو فنان ملتصقا ببصمات طالبان دون وجود دليل ثابت.

من جانبها فسرت المُدربة الأفغانية أفضلي عدم اعلان العائلة عن مقتل ابنتها لأن عائلة الضحية وأصدقائها تلقوا تهديدات من حركة طالبان بمعاقبتهم في حال إعلانهم لتفاصيل ما جرى وأن الحركة ما تزال تلاحق باقي اللاعبات في فريق كُرة الطائرة بالذات، لأن لاعبات هذا الفريق كُن الأكثر شهرة وتأثيراً على الرأي العام المحلي، بعد تحقيقهن لنتائج بارزة في هذه الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي، ومشاركة أغلبية واضحة منهن في البرامج والإعلانات التلفزيونية في أفغانستان، حيث أصبحن «نجمات المجتمع» النسائي الأفغاني.

من جانبه، أبدى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة التزامه بالعمل مع مختلف الجهات لضمان سلامة الرياضيين في أفغانستان وسط تقارير تفيد بقطع رأس اللاعبة من قبل طالبان وفق ما صرح به مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة لموقع «انسايد ذا غيم».

ويقول الصحافي اوين لويد أن هناك ادعاءات متباينة تم تداولها تفيد بأن لاعبة نادي بلدية كابول قد انتحرت، قبل صعود طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس.

وذكر مجلس الاتحاد الدولي للعبة في تصريحه «الاتحاد الدولي للكرة الطائرة مصدوم ومصاب بالروع بسبب التقارير الواردة في بعض وسائل الإعلام عن الوفاة المأساوية لماه جبين حكيمي».

واضاف: «ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود تقارير متضاربة حول السبب الحقيقي لوفاتها لذلك يواصل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة السعي للحصول على توضيحات حول التفاصيل الدقيقة كما يدين الاتحاد الدولي بشدة أي وجميع أشكال العنف الموجهة ضد البشر الآخرين، ولا سيما الرياضيون والموهوبون «. واشار الى حق الجميع في ممارسة الرياضة دون أي خوف أو تحيز أو ترهيب حتى تبقى الرياضة والقيم التي تمثلها حجر الأساس لمجتمع مدني سليم.

وأكد المجلس أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سيواصل العمل الجاد مع المنظمات الرياضية الأخرى والحكومات والمنظمات غير الحكومية لضمان سلامة جميع الذين يرغبون في ممارسة أي رياضة.

وتأسس أول منتخب نسائي للكرة الطائرة في أفغانستان قبل نحو أربعة عقود، لكن تم حلّ الفريق عندما استولت طالبان على السلطة عام 1996، لكن الفريق عادت إليه الحياة بعد الإطاحة بالحركة من الحكم عام 2001.

ومع عودة طالبان إلى الحكم منتصف أغسطس الماضي، انقلبت الأوضاع الحياتية للنساء الرياضيات في أفغانستان.

وفي تقرير اخباري لموقع روسيا اليوم، قال أحد أقارب حكيمي قال «إنها لم تقتل على يد طالبان في أكتوبر وأن وفاتها حدثت في 6 أغسطس قبل وصول طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس وعُثر على جثتها في حمام خطيبها في كابول، ويقول ويشير الى إن خطيب حكيمي يزعم أنها انتحرت لكن «العائلة تشك في أن أقاربها من جهة العريس ليسوا بعيدين عن مقتلها».

وفر لاعبو الفرق الرياضية في مختلف الالعاب في أفغانستان إلى الخارج طوال الشهور الثلاثة الماضية مع سيطرة حركة طالبان على السُلطة في البلاد، وبالذات إلى دول الجوار ومن بين الفارين لاعبتين فقط من المنتخب الوطني النسائي لكرة الطائر، ورغم الدعوات الدولية لإنقاذ والسماح اللاعبين واللاعبات الأفغان بمغادرة البلاد، بما في ذلك الأمين العام للأمم المُتحدة، إلا أن لاعبات قليلات في كُرة القدم والسلة والطائرة الأفغانيات تمكن حتى الآن من مغادرة أفغانستان، وتتعرض البقية لمختلف أشكال الضغوط، حيث إن الكثيرات منهن متواريات عن الأنظار مع ظهور خطر داعش الذي تجاوز تهديد طالبان بعد ان ابدت الحركة استعدادها لتغيير بعض المفاهيم عنها غير أن ذلك لم يزرع ثقة في المتخوفين منها فالحركة لم تؤكد حتى الآن اي قرار بشأن الرياضة والمرأة، لكن مسؤولا بارزا في الحركة صرح مؤخرا لوسائل إعلام قائلا إن «ممارسة الرياضة ليست ضرورية للنساء».

ويقول اللاعب السابق في نادي عقابان هندوكش لكُرة القدم أمادي بارهد المقيم حالياً في العاصمة برلين، عن أحوال الرياضيين الأفغان في الوقت الحالي «أن حركة طالبان تعيش تناقضاً داخلياً بشأن موقفها من الرياضة. فمن طرف يظهر العديد من القادة المحليين للحركة في المناسبات والأحداث الرياضية، للإيحاء بأن الحركة متسامحة مع ممارسة الرياضة».

وأضاف أن «الحركة تمنع أيضاً كل مشاركة نسائية في أية رياضة كانت، مثل منعها للنساء من كُل نشاط آخر، سواء التعليم أو العمل أو أي أمر آخر. فالحركة تخشى بشكل مرضي من أي شخص قد ينال شُهرة عامة، خصوصاً في أوساط الشباب، والرياضيون والرياضيات هُم أكثر من يحققون ذلك.»

ويضيف بارهود «ثمة حملات تعقب ومتابعة وضبط تنفذها الحركة في مختلف مناطق أفغانستان لإعادة تشكيل النشاط الرياضي في البلاد، ليكون مطابقاً وملتزماً بالمعايير التي تُحددها الحركة. وأي شخصية رياضية تملك رأياً أو موقفاً سياسياً رافضاً للحركة، فإن الحركة تعاقبها بقسوة مبالغة».

إلى جانب اللاعبين الرياضيين، فإن حركة طالبان استهدفت العديد من الشخصيات العامة في البلاج، مثل الشاعر وهيلامان زوندوي. كما اعتقلت الحركة الفنان الكوميدي الأفغاني نزار محمد «خاشا»، الذي عُثر على جُثته فيما بعد، واعترفت الحركة فيما بعد بتصفيته. اختلفت المصادر عن حقيقة مقتل ماه جبين حكيمي بين قطع الرأس والخنق والانتحار لكن الامر الاكيد أنها توفت والأمل الا تواجه فتاة أخرى مصيرها مجددا بالتصدي لمثل تلك الجرائم.

