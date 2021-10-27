وطن النهار



حول العالم في 200 يوم عنوان أحد مؤلفات الكاتب المصري الراحل أنيس منصور، والسبب الرئيس في أن تحلم الفتاة الصغيرة التي انبهرت بـرحلات منصور بأن تجوب العالم وتتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة، وبمرور السنوات لم تتخل الطفلة الصغيرة عن حلم الترحال، لتتمكن وهي لم تتجاوز بعد الثامنة والعشرين من عمرها من زيارة 28 بلداً خلال 15عاماً فقط، وشاركتها في بعض رحلاتها شقيقتها التوأم، بعدما جمعهما حب السفر والمعرفة والإطلاع على ثقافات مختلفة.

الطفلة التي كبرت ودارت حول العالم، هي مي مصيلحي، التي قررت منذ البداية رفع راية التمرد الإيجابي على بعض التقاليد المتوارثة حول أن المرأة لا يحق لها السفر وحيدة والتجوال في البلدان المختلفة، لتقرر أن تسافر لترى الدنيا بعيونها دون مساعدة وعندما يأتي الزوج فأهلا به للاستقرار والحب والحياة وليس لتحقيق الأهداف.

وتقول مي عن هوايتها في الترحال أحب السفر لرؤية كل ما هو جديد ومختلف للاطلاع على ثقافات مختلفة أعشق المناظر الطبيعية مصر غنية بجمالها الطبيعي وأجوائها الرائعة لكن أيضا رؤية بلدان أخرى زاخرة بالجبال والبحار أمر غاية في الجمال وقدوتي هو الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور صاحب كتاب حول العالم في 200 يوم قرأت هذا الكتاب وأنا صغيرة وحلمت بأن ألف العالم كله.

نقاط رئيسة

وأضافت بدأت السفر قبل وجود السوشيال ميديا وثورة الانترنت وكان البحث عن معالم الدولة ومزاراتها صعب ويحتاج لمجهود كبير بالطبع كان فيه الكثير من المتعة وكنت عندما أصل لأي بلد اشتري الخريطة الخاصة بها وأبدأ أنا وشقيقتي في تفسير الخريطة ووضع النقاط الرئيسة لمعرفة خطوط المترو والأماكن السياحية، الآن الوضع سهل مع وجود عدد كبير من التطبيقات التي تستخدم للأماكن السياحية وللمواصلات وللمطاعم ولغيرها.

وتابعت كنا نستخدم في الماضي المواقع والمنتديات للاطلاع على تجارب الناس التي سافرت قبلنا ولم يكن بمقدورنا رؤية صور بجودة فائقة كالموجودة حاليا على إنستغرام وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي وسافرت لبلدان كثيرة قبل اختراع الموبايلات المزودة بالكاميرا، لذلك يوجد بلدان سافرت إليها ليس لي صور فيها لكن ذكرياتي هناك لا تزال محفورة في الذاكرة.

الرحلة الأولى

وحول موقف الأسرة من سفر الابنة وهى بعد في سن صغيرة وتقبل فكرة ولعها بالسفر، قالت مي في البداية واجهت اعتراضات من جانب والدي ووالدتي بحجة الخوف عليّ، غير أنهما بعد ذلك تقبلا الفكرة، كنا أول ما ننزل أي بلد نشتري خط تليفون ونعطيهم الرقم فور وصولنا وكنا بالطبع على علم بالأماكن التي نقيم بها في الأول سافرنا مع شركات سياحية كي يطمئنوا علينا وسافرنا مع أصحابنا وبعد ذلك أصبحنا نسافر بمفردنا وننظم ونعد كل تفاصيل الرحلة.

وتابعت أول رحلة كانت إلى تركيا، بعدها سافرت مع أشقائي لباريس وأمستردام وبعد ذلك وقعت في عشق الـfar east حيث سافرت الصين وفيتنام وسيرلانكا وتتميز هذه البلدان بالطبيعة الخلابة الساحرة البكر النقية والشعوب هناك متعاونون جدا وطيبون ولديهم طاقة إيجابية كبيرة وهدوء نفسي ومتعايشون في سلام على اختلاف الديانات والعقائد. رحلات مي لم تكن للمتعة فقط رفيقتها فقد واجهت مواقف صعبة في بعض منها، وتروي أنها تعرضت لموقف صعب جدا في الصين، بعدما حجزت تذكرة أونلاين حتى تتمكن من زيارة أفاتار بارك، لتفاجئ في هونغ كونغ أنهم لايتحدثون الإنكليزية ولا يرحبون بالسائحين، وغير متعاونين مطلقا، ووقفت في محطة القطار تائهة لا احد يريد مساعدتها حتى أنها لم تتمكن من اللحاق بقطارين فبكت بشدة وغالبا في مثل هذه المواقف تحتاج أن تسيطر على أعصابها وأول شيء تفعله هو شراء شيء (كابتشينو أو نسكافيه أو حتى كيس شيبس) وبعد ذلك ترتب أفكارها لكي تتمكن من إيجاد حل والعمل على تقليل الخسائر قدر المستطاع.

وأضافت كنت في سريلانكا أمارس الهايكنغ مع شقيقتي وتعرضت لإصابة في الساق ووجدت الناس كلهم يساعدونني في الفندق وعلى المقاهي، وعندما ذهبت للصيدلية وضع الصيدلي على قدمي الشاش والقطن ورفض تماما الحصول على أي مقابل والناس في سريلانكا مميزون وطيبون وأحببتهم شعرت أني وسط عائلتي الطيبة التي لا تنتظر أي مقابل للخدمة.

واكدت مي أنها وقعت في غرام لبنان الذي تعتبره أجمل بلد وهو خليط فريد بين الطبيعة والجبال وفي كل الأنشطة التي يمكن ممارستها وأهلها متعاون جدا.

وحول موقفها من اتجاه بعض الفتيات لربط السفر بالزواج قالت مي الزواج ليس من المفروض أن يكون وسيلة لتحقيق الأهداف الفتاة لا يجب أن تتزوج لأنها تبحث عن زوج لتسافر معه والزواج أسمى من ذلك ووجود الرجل في الحياة سند واستقرار لا يجب ربطه بشيء بسيط كالسفر، وكثير من الفتيات يخطئن في هذا التفكير وبعضهن ضحية للأهل.

