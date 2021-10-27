وطن النهار



عادة ما تصاحب فترات البلوغ والمراهقة لدى الشباب مظاهر مثل الغضب،الثورة، العناد، والتشتت. وهناك أسر تتقن كيفية التعامل مع هذه المظاهر، وتساعد الشاب في عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، وأسر أخرى لاتستوعب التغيرات التي تحدث للطفل الذي أصبح شاباً يافعاً يريد أن يمتلك حياته الخاصة ويقدم آراءه الخاصة، وعند تجاهله تتجه بوصلته إلى أماكن أخرى، ومن هنا تأتي أزمات المراهقة التي يمكن أن تتطور في كثير من الأحيان إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية.

ويعتبر الخطأ في تقدير المشاعر واحدا من أقصر الطرق التي يمكن أن تؤدي بالشاب المراهق إلى الإصابة بالاكتئاب والمعاناة من أوقات عصيبة، والشعور باقتراب نهاية الكون لمجرد الإخفاق في علاقة حب، أو الرسوب في امتحان، والمثير هنا أن بعضهم لايستمع إلى نصائح الآخرين، وأن كل شيء يمكن تجاوزه، مايمكن أن يسبب ضغطاً هائلاً ومشكلات كثيرة في المدرسة، أو المنزل، أو الأنشطة الاجتماعية، أو في سائر مجالات الحياة.

وفى هذا السياق تقدم د.رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي مايمكن وصفه بـروشتة للتعامل مع أزمات الشباب حيث تؤكد أن من الواجب أن يعلم الوالدان أن أولادهما خلقوا لزمن غير زمنهم، وأن بناء الشخصية المستقلة يبدأ منذ الصغر وعليهم غرس عدة نقاط مثل الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة ونبذ الوعود الكاذبة وكذلك دعم أحلامهم ورغباتهم والصبر عليهم، وعدم مقارنتهم بالآخرين أو التقليل من شأنهم.

وأضافت د. رحاب هناك عدة دلالات تستطيع من خلالها الأسرة ملاحظة دخول أبنائهم في حالة من الحزن أو الإحباط وبالطبع يجب عليهم بذل المجهود للتهوين عليهم، مثل مرحلة المراهقة وما يعتريها من تغيرات بالهرمونات والشخصية، وما قد ينتج عنها من شعور بالحزن أو الإحباط، وكذلك فترة بلوغ البنت حيث يكون لديها شعور بالخجل والآلام والغضب فيجب على الأم تخفيف هذا الشعور وكذلك بعد الرسوب أو خسارة علاقة مع الصديق.

وتابعت كل هذه الأمور تكون مؤشر لحدوث إحباط وتجد الأسرة الابن في حالة عزلة وعدم رغبة في النشاط اليومي له وكذلك العزوف عن الأكل والخروج من المنزل وقلة الكلام وحب الوحدة، إلى جانب العصبية الشديدة غير المبررة، ويجب أن تحرص الأسرة على ألا يصل ابنها لمرحلة الاكتئاب أو ما قبل الاكتئاب بالحرص على الدعم النفسي والحب والصراحة المتبادلة، وإن حدث وظهرت الأعراض ولم تكن الأسرة على دراسة ووعى فعليها أن تهتم وتصر على جذب الابن لهم والعمل على تجديد الروتين الخاص به مثل الخروج أو شراء هدية بسيطة له أو مساعدته في ممارسة رياضة، وإن رفض فعليه اللجوء لمتخصص لأنه أحيانا يكون السبب اضطراب كمياء المخ. أو اضطراب هرموني موروث.

أستاذ علم النفس السلوكي، قدمت نصيحة للشباب لتجاوز أزمات أيام المراهقة، حيث شددت على أهمية أن يتعود الشاب ويتعلم أن الحياة بها نجاحات وإخفاقات، وعليه أن يتسلح بالأمل والاجتهاد واليقين بالله وأن الحياة متغيرة وأن الله سبحانه وتعالى يحب عبده القوي الذي يسلك كل الطرق للوصول وليس الضعيف، وفي حالة طلب استشارة أو دعم على الشاب أن يلجأ للمعلم بالمدرسة أو المتخصص بعلم النفس الأخصائي النفسي أو الأخ الأكبر أو الخال ويمكن الاستعانة بالبرامج المتخصصة.

وحذرت د.رحاب من اللجوء للأصدقاء لأنه قد يكون غير مفيد لان الصديق يكون بنفس سن وخبرات الشاب وليس لديه جديد ليقدمه، وقد تكون النصيحة غير مجدية، وعلى الشاب ألا يتعجل بالارتباط أو الحب، وليكن تركيزه فى الدراسة وان تكون لديه هواية أو رياضة يرتبط بها، وإن حدث الارتباط فليكن في سن بعد العشرين، وأن يدرك جيداً أنها تجربة يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل أيضا.

