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الدوحة - الوكالات: تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس بتحقيق المواطنة المتساوية بعدما اثارت القوانين الخاصة بالانتخابات التي جرت في بداية اكتوبر الحالي سجالا داخليا نادرا في البلاد.

وقال أمير قطر في كلمة خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى الجديد من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية وترجمتها عمليا فقد أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية.

وفي أول تعليقات له على السجال بشأن أحقية التصويت والترشح، دعا امير قطر إلى مكافحة تغليب العصبيات على المصلحة العامة أو على الولاء للوطن، قائلا إن ظهور الجانب السلبي في القبلية كان أمرا مفاجئا. وتابع لقد مرت قطر في تاريخها الحديث بتجارب وتحديات صعبة. وكانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا ولن نسمح بتهديدها مستقبلا.

الى ذلك، قال أمير قطر إن بلاده تسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره. وأضاف تحتم علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا. وأردف حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره.

وتحدث الشيخ تميم من جهة ثانية عن الكثير من الأهداف والإنجازات التي حققتها بلاده خلال العامين الماضيين. وأمام أول مجلس تشريعي منتخب، قال الشيخ تميم إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية. وخاطب أعضاء المجلس كما أني واثق بأنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد. وأشاد بحسن سير العملية الانتخابية والتنظيم المحكم المتميز، والأجواء الحضارية التي سادت فيها.

وفي شأن اقتصادي، قال الأمير إن قطر نجحت خلال العام السابق وهذا العام فـي تحقـيق عدد مـن الأهداف، ففي مجال الأمن الغذائي خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموما وضمان تخزين السلع الإستراتيجية، وأضاف انه أجريت التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مجال القطاع المالي والمصرفي، قال أمير قطر إنه رغم الهزات العالمية والإقليمية في السنوات الماضية، فقد أظهر هذا القطاع تماسكا في مواجهتها؛ وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاده. وقال نحن ماضون في جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات. ومع التأكيد أنه لا جدال حول التقدم الذي حققته قطر في مجال البنى التحتية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والصحية، نبه الشيخ تميم إلى أن الحفاظ على هذه المنجزات لا يقل أهمية عن التفكير في تحقيق مبادرات جديدة، بل يفوقها أهمية.

وشدد أمير قطر على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية فلا يمكن فصل أي رؤية أو إستراتيجية وطنية عن هذه القضية، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها من دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام.

