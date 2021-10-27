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الدوحة - الوكالات: فاز النائب حسن عبدالله الغانم، امس برئاسة أول برلمان منتخب في قطر، في جلسة هي الأولى التي يعقدها المجلس وحضرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وخلال الجلسة تم انتخاب حمدة بنت حسن السليطي نائباً لرئيس مجلس الشورى، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

يذكر ان السليطي كانت إحدى سيدتين عينهما امير قطر من الـ15 عضوا الذين يحق له تعيينهم في مجلس الشوري. واعتبرت السليطي حينها أن هذا التعيين «هو تكريم كبير لنا كنساء أن نكون في مجلس الشورى لنؤدي دورنا في خدمة وطننا والمساهمة في تقدمه ونهضته وإعلاء شأنه». وقالت د. حمدة ان المطلوب هو دور مزدوج وذلك بحمل طموحات وآمال نساء قطر وقضايا المرأة فيها ومن جانب آخر تأكيد أهلية المرأة وكفاءتها وقدرتها على النجاح والتميز في خدمة الوطن عبر مجلس الشورى.

