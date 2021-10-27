عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير، حال انهيار سد النهضة. وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا لها لأنها تُعاني ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، إذ تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، ولذلك تريد هي والسودان من إثيوبيا الانتظار وعدم ملء السد حتى التوصل إلى اتفاق ملزم حول إدارته وهو ما ترفضه إثيوبيا. وأشار عبدالعاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي جنوبي البلاد تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، مضيفا لذا فنحن كوزارة نستعد لجميع المخاطر. وكان وزير الري المصري حذر خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام من أن انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث، مؤكدا أن بلاده لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقاً لآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ لوضع كل شخص أمام مسؤولياته.