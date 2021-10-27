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واشنطن- الوكالات: دافعت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن عن تجنبها الواضح لإطلاق مصطلح الانقلاب على ما حدث في السودان مفضلة القول إنه استيلاء عسكري على السلطة وفي إفادته اليومية قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه عندما تنشأ مثل هذه الأحداث نقوم بالفعل بتحديد وصف الانقلاب. لكنه أوضح أن السودان يخضع لمحددات الانقلاب العسكري منذ انقلاب 1989 من قبل نظام البشير، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تزل الخرطوم من هذا الوصف أساسا حتى بعد ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت في النهاية بالرئيس السابق عمر البشير الذي ظل في الحكم طيلة 30 عاما.

وأضاف برايس أن الإدارة الأميركية تعتبر أن ما يحصل هو استيلاء عسكري على السلطة، مشيرا إلى أن الانقلاب هو وصف قانوني تستخدمه وزارة الخارجية الأميركية نحن لا نقوم حاليا باستخدام هذا المصطلح في هذه الحالة لأننا ندرك أننا نعمل تحت كنف تصنيف الانقلاب الذي يعود لعام 1989. وأوضح برايس أن محددات الانقلاب التي تعود لعام 1989 ستظل كما هي عليه حتى يقر وزير الخارجية الأميركي أن حكومة منتخبة ديموقراطيا تولت السلطة.

وبحسب تقرير للكونغرس الأميركي فإن السودان، واحد من البلاد التي تقبع تحت المادة 7008 من قانون المخصصات المالية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج الأخرى بسبب وصف الحكم فيها بـالانقلاب العسكري. ويلزم هذا الحكم قانونا الولايات المتحدة، بالتوقف عن تقديم المساعدات لحكومة أي بلد قد تمت إطاحة رئيسها بانقلاب عسكري أو بموجب مرسوم بعدما كان قد تم انتخابه حسب الأصول.

وندد برايس، بالخطوات التي اتخذتها القوات السودانية معلنا تجميد واشنطن مساعدا بقيمة 700 مليون دولار التي كانت مخصصة لدعم الانتقال الديموقراطي في البلاد واشار إلى أنه لم يتم تحويل أي جزء من هذا المبلغ بعد إلى السودان. وأكد أنه لن نتردد في محاسبة أولئك الذين ينخرطون في أعمال العنف والانحراف بالسودان عن مسار الديموقراطية، مضيفا أن ما حدث في السودان هو استيلاء عسكري على السلطة.

وعبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الاثنين الثلاثاء، عن رفض الولايات المتحدة حل الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك، داعيا للعودة إلى الحكم المدني.

وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان إن الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية مبديا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وأضاف نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور. وأكد بلينكن أن واشنطن ستوقف على الفور تقديم دعم مالي طارئ للسودان حجمه 700 مليون دولار.

