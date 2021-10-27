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الخرطوم- الوكالات: أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن 6 قرارات جديدة للبرهان بينها حل النقابات والاتحادات المهنية. يأتي ذلك فيما بقيت الاتصالات مقطوعة في السودان كما أن خدمة الإنترنت لا تزال متوقفة.

واستيقظت العاصمة السودانية، الخرطوم، امس على إغلاق عام، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وشهد أيضا مواجهات قتل فيها 7 وأصيب نحو 140 آخرون. وذكرت وكالة رويترز أن الطرق والمتاجر كانت مغلقة وانتشرت الطوابير أمام المخابز في الخرطوم وبقية المدن السودانية. واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش وإمّا بحواجز أقامها المحتجون وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسة والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان. كما أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل الأموال. وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد، كما امكن سماع الدعوات من مكبرات الصوت في المساجد الى الاضراب والعصيان المدني.

في غضون ذلك، قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان سنعمل معا من أجل بناء السودان. واضاف خلال مؤتمر صحا عقده امس كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، وتابع القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين.

وقال أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة سوار الذهب وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة.

وقال القوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين ولفت البرهان الى أن الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان وسيتم اختيار وزير من كل ولاية سودانية في الحكومة المقبلة.. ولجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما.

وأضاف: دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك. وأوضح البرهان أن قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إنه كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة، موضحا أن وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة، مشيرا الى أن المحرضين كانوا يسعون إلى الذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية.

