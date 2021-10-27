عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في بيروت قد طويت، وأنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة شرق بيروت بطريرك جديد لـ«بيت كيليكيا» للأرمن الكاثوليك، رافائيل ميناسيان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال عون: «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».

ودعا الرئيس عون، الحكومة اللبنانية إلى العودة لاجتماعاتها بأسرع وقت لتحقيق خطوات عملية تحقق مطالب المواطنين، ولإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقديم دعم للبلاد.

وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، شدد عون على «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجرى التحقيقات».

وشدد عون ، على ضرورة إنشاء مركز للتصويت لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذى يؤدى إلى انتخاب مجلس نيابى بنسبة اقتراع متدنية جداً.

من جانب آخر، أكد الرئيس عون، أن «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية» مع إسرائيل.

وقال عون في «تويتر»: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية»، مؤكدا أن «اللبنانيين سينالون حقوقهم».

وأضاف: «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام يعود إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه».

وكان رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، التقى برؤساء السلطات اللبنانية، بعد وصوله بيروت، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل هوخشتاين، وعرض معه مستقبل عملية التفاوض.

