عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: توعَّد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر امس بأن السياسة المستقبلية التي سينتهجها ستتمثل في «التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون». وقال الصدر الذي حصل تياره على أكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة «كما أننا نريد الإصلاح السياسي وأن تكون الحكومة وجهاً حسناً لتطبيق القانون، فعلى المواطن الالتزام به أيضاً». وتوعد الصدر مرتكبي بعض المخالفات، من بينهم «المجاهرون بالإفطار في نهار شهر رمضان»، والمتعدون على الأرصفة والمتحرشون، بالتعامل بحزم. وقال الصدر في بيان، امس نشره على حسابه بموقع «تويتر» إن على الحكومة المقبلة التزام توفير عيش كريم للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، مقابل التزام المواطنين أيضا تطبيق القانون. وأضاف «سياستنا المستقبلية هي التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون كالتعدي على أنابيب الماء وأسلاك الكهرباء، أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة والمخالفات المرورية وإطلاق العيارات النارية في المناسبات أو قطع الشوارع في الاحتفالات».

وتشمل المخالفات التي توعد الصدر مرتكبيها «ترويج الإشاعات الكاذبة ونشر الفتنة الطائفية، وتعاطي الرشوة والتعدي على الكوادر التعليمية والطبية، وإصدار الشهادات المزورة ورفع الأسعار والاحتكار، والاستيلاء على الأراضي أو بيوت الأقليات والبناء العشوائي». كما تشمل «استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز والخطف والتهديد والتجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان والتحرش والاعتداءات الجنسية والعنف الأسري وتعاطي المخدرات، والاعتداء على السيطرات الأمنية والمرورية وعصابات التسول».

وشدد الصدر على أن تطبيق القانون على المسؤول أولا وعلى المواطن ثانيا، من شأنه أن يجعل العراق «خاليا من الجرائم والذنوب.. وليكون القانون هو الحاكم لا الأهواء والنزوات والتصرفات الشخصية».

وكان التيار الصدري قد حقق نجاحاً لافتاً في الانتخابات، حاصداً وفق النتائج الأولية أكثر من 70 مقعداً. إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة ما لم يتفاوض مع الآخرين.

