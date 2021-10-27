دوليه

بدأ برشلونة السيناريو الأخير للتعامل مع تأخر الفرنسي عثمان ديمبلي، في التوقيع على عقد جديد مع النادي. وينتهي عقد ديمبلي في صيف 2022، ولم يرد اللاعب الفرنسي حتى الآن على عرض النادي بشأن التجديد. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة يعتقد أن ديمبلي يريد الاستمرار، لكن وكيله يقنعه بضرورة الرحيل إلى نادٍ آخر للحصول على مزايا رياضية واقتصادية أكبر. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة منح ديمبلي مهلة أخيرة لمدة شهر من الآن، للرد على عرض التجديد. وفي حال قرر اللاعب الإسباني عدم التجديد مع برشلونة خلال المهلة، فإن الأخير سيعرضه للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت «موندو ديبورتيفو»، أنه لا تزال هناك مناقشات في برشلونة حول رد فعل النادي إذا رفض ديمبلي التجديد الآن، هل يرسله المسؤولون إلى المدرجات فورًا، أم يستمر في اللعب حتى يناير. وقالت الصحيفة إن برشلونة يجهز لعقد جلسات مع اللاعب الفرنسي، من أجل إقناع أن الاستمرار في برشلونة يعد الحل الأفضل له.

