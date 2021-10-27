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أكد تقرير صحافي إيطالي، أمس، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر وافق على تولي تدريب مان يونايتد، حال إقالة أولي غونار سولشاير، المدير الفني الحالي.

وتدرس إدارة مان يونايتد إقالة سولشاير بعد الهزيمة المذلة للفريق أمام ليفربول بخماسية نظيفة، الأحد الماضي، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة للبريميرليغ.

وبحسب شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فقد بدأ مان يونايتد مفاوضاته مع كونتي، ولكن بشكل غير رسمي. وأضاف التقرير، أن يونايتد لم يتخذ قرارًا بعد بإقالة سولشاير ، لكن في حالة صدور قرار بإقالته، سيكون كونتي هو المدير الفني. وأشار إلى أن كونتي رحب بقيادة مان يونايتد في وسط الموسم، على الرغم من أنه لا يفضل العمل إلا في بداية الموسم. وختم التقرير، بأن مسؤولي يونايتد ناقشوا مع كونتي إمكانية قبول المهمة لمدة 3 مواسم، مقابل 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

من جانب آخر منح يونايتد مهلة أخيرة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بشأن الرد على إمكانية تولي المهمة الفنية للشياطين الحمر هذا الموسم. وزعمت تقارير صحافية أن مان يونايتد قدم عرضًا لزيدان من أجل خلافة سولشاير ، لكن المدرب الفرنسي متردد بشأن الموافقة. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن إدارة مان يونايتد منحت زيدان مهلة للرد على العرض المقدم، وإما سيتحرك الشياطين الحمر إلى خيار آخر. وأشارت البرنامج الإسباني إلى أن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، يعد اسمًا مطروحًا أيضًا على طاولة مان يونايتد لخلافة سولشاير.

