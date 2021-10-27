دوليه

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أول من امس أن مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن كان ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير روما خلال مباراته أمام ضيفه والتي انتهت بالتعادل السلبي على الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المحلي الأحد.

وأفادت الرابطة في بيان انه بشأن «الهتافات التمييزية ذات الطابع العنصري التي استهدفت اللاعب فيكتور أوسيمهن»، قرر القاضي الرياضي في الرابطة إجراء تحقيقات إضافية، كلف بها المدعي العام للاتحاد المحلي للعبة، لتحديد «بالتفصيل مدة ومدى» هذه الهتافات.

وحددت الرابطة أن هذه الهتافات العنصرية «لم تتجدد بعد المطالبة بالتوقف عنها» وأشارت إلى «تعاون روما من أجل التعرف على المسؤولين». وعادت الهتافات العنصرية والمسيئة للاعبين والتي تكررت مراراً في الأعوام السابقة، إلى الملاعب الإيطالية منذ بداية الموسم الجديد، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا. وكان أبرز ضحايا هذه الهتافات في الأسابيع الأخيرة حارس مرمى ميلان الدولي الفرنسي مايك مينيان وزميله ومواطنه لاعب الوسط تيموي باكايوكو، ومدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

