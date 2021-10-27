دوليه

واصل ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندنا تغلب على مضيفه إنديانا بايسرز 119-109، فيما استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه بتحقيق للانتصار الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-86 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. على ملعب «غاينبريدج فيلدهاوس» وأمام 17900 متفرج، فرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما لمباراة فريقه ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمة من الـ»تريبل دابل» حيث سجل 30 نقطة مع 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة. وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-86.ويعود الفضل في فوز كليبرز إلى البديل لوك كينارد الذي سجل 23 نقطة، إضافة إلى 18 نقطة لريجي جاكسون و16 نقطة لبول جورج. وعاد بروكلين نتس الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 104-94 بفضل نجمه كيفن دورانت صاحب 25 نقطة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة.ويدين نتس بانتصاره أيضا إلى البديل باتي ميلز الذي سجل 21 نقطة في 23 دقيقة، فيما اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة وست متابعات.

