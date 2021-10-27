دوليه

أصدر القاضي الرياضي الإيطالي، قراراته بإيقاف 4 مديرين فنيين عقب نهاية منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإيطالي. وبحسب موقع «توتو ميركاتو»، فإن القاضي الرياضي أعلن إيقاف 4 من أفضل 5 مدربين في المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. وتقرر إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، والذي تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام نابولي، الأحد الماضي. وتعرض لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي، للإيقاف أيضًا مباراة واحدة، بعد الطرد أمام ذئاب العاصمة. كما تقرر إيقاف سيموني إنزاغي مدرب إنتر ، وجيان بييرو غاسبريني مدرب أتالانتا، بعد طردهم أمام يوفنتوس وأودينيزي على الترتيب. يشار إلى أن نابولي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، برصيد 25 نقطة بالتساوي مع ميلان الذي يأتي بالمركز الثاني.