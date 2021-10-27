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كما توقعت «بالضبط» فما اثرته في مقالات سابقة عن استراتيجية الرياضه ومؤتمر مجلس الأمة عن الرياضة الكويتية كان صحيحا... فلم نسمع او نقرأ أي شيء جديداً مما تم طرحه في المحاضرات الخمس... فكما أسلفت في المقالات السابقة فإن الكلام سيتكرر عن الميزانية ومشاكلها وعن القوانيين والنظم والمنشأت... الخ. لكن ما شدني هو تصريح الاخ الوزير عبدالرحمن المطيري بخصوص الاستراتيجية التي لا أعلم حقيقتها؟؟؟ فهل تم اعدادها؟ او التي ستعتمد قريبا؟ او التي لم تنتهِ الى الان؟ فقد شدتني الاحصائيات التي ذكرها الاخ الوزير والتي تنم عن اهتمامه بهذه الاستراتيجية وحرصه ان تكون وافية علميا وعمليا... أي ان لا تكون كلاماً على ورق يصعب تنفيذه في هذه الازمة او في هذا الوقت الذي نعاني فيه الكثير من هموم المواطنيين ومستقبلهم... والى خمسة سنوات قادمه؟ فعندما نفكر بأي استراتيجية قادمة نتخيل شكل العربة التي يجرها الحصان في تنقلاتنا من مكان الى مكان بشد اللزام الذي فوقة؟ فسؤالي لمن يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية هل سيكون الحصان خلف العربه ام انه سيكون أمام العربة... من سيجر من؟

كلام فلسفي ولكنه واقعي فمن اسس بناء الاستراتيجيات ان تكون قابلة للتنفيذ وليس بصياغته «كاحلام اليقظه». وهذا ما ننشده في اقرار مشاريعنا الرياضية بأسلوب علمي لا يعتمد على الكم ولكن يعتمد على الكيف «اي جودة البرنامج». فقد طلبت ان أقرأ هذه الاستراتيجية من بعض الاخوة بمجلس الادارة لكي نعرف مدى قدرتنا على صياغه خطه او برنامج يمكن تحقيقة مستقبلا... هل الاندية الرياضية ملزمة تطبيق هذه الاستراتيجية؟ الجواب: «غير ملزمة». فهي رؤية دولة لرياضتها التي تستطيع ان تصرف عليها.. فالحكومة الانكليزية لا تستطيع التدخل في شؤون كرة القدم الانكليزية لكنها تدعم منتخباتها لاحقا حسب ما يراه الاتحاد الانكليزي والروابط المعنية بكرة القدم... فقدرة الدولة حاليا لا تتعدى ادارة برامج الرياضة للجميع اما الرياضة التنافسية فمن يديرها... هم الاهالي المتطوعون (ادارات الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية) فسؤالي الاخير لمستشار الاستراتيجية الرياضية الكويتية هو: هل راعيتم ذلك في بنود هذه الاستراتيجية؟ لانني وكما وصلني من بعض الاعلاميين الذين حضروا المؤتمر (؟) بأن ما ذكر في هذا الشأن لا يفهم بمعنى استراتيجية وانما بمقترحات قديمة تم اعادة صياغتها موديل 2021...... والله وراء القصد.

