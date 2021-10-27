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يبدأ المنتخب الأولمبي في الـ 01:00 ظهر اليوم مشواره في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً) عندما يواجه منتخب بنغلاديش ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة التي تشهد اليوم أيضاً مواجهة المنتخب الأوزبكي المستضيف مع نظيره السعودي.

وكان من المقرر أن تحتضن الكويت منافسات المجموعة خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر الجاري، لكن اتحاد الكرة اعتذر عن عدم الاستضافة بسبب الشروط الصحية في البلاد، فتقرر نقل المباريات إلى اوزبكستان على أن تستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل. ويمنّي الأزرق الأولمبي نفسه بقيادة مدربه الإسباني كارلوس غونزاليس ببداية قوية يعوض فيها الصورة الهزيلة التي ظهر عليها الفريق في بطولة غرب آسيا بداية أكتوبر الحالي وخرج الأزرق من دورها الأول بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة بنقطتين جمعهما من التعادل مع عمان واليمن، وخسارة من الأردن.

ومن المتوقع أن يفتقد الأزرق اليوم لاعب العربي بندر السلامة الذي دخل التدريبات أمس بعد عودته من الإصابة، ومدافع القادسية خالد صباح الذي التحق بالوفد بعد انتهاء علاجه في مستشفى اسبيتار في قطر. كما التحق بالوفد كذلك ثنائي نادي الكويت يوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي، ولاعب السالمية حمد القلاف. أعلن اتحاد الكرة أمس عن قائمة الفريق المشاركة في التصفيات والتي ضمت 23 لاعباً، هم: خالد العجاجي، عبدالرحمن الفضلي، حمد القلاف، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، عبدالعزيز ناجي، يوسف الرشيدي، عبدالرحمن فهد كميل، خالد صباح، يوسف الحقان، راشد الدوسري، عيدالرشيدي، على عبدالرسول، بندر السلامة، حسين اشكناني، فهد زياد، عبدالله الجزاف، ناصر فالح، عثمان الشمري، طلال القيسي، جاسم عتيق، سليمان البوص، فواز المبيلش، واستبعد الجهاز الفني اللاعب سلطان الفرج من القائمة التي كانت تضم 24 لاعباً. ويملك غونزاليس أسماء مميزة في مقدمتهم مهاجم القادسية عيد الرشيدي الذي سجل هدفي الأزرق في مباراته الودية الأخيرة مع قطر والتي انتهت بالتعادل 2-2، ولاعب السالمية مبارك الفنيني ومهدي دشتي، إلى جانب حسين أشكناني وفواز المبيلش وسليمان البوص، وويوسف الرشيدي وعبدالعزيز ناجي ويوسف الحقان وراشد الدوسري.

ولا شك أن الفوز في مواجهة اليوم سيمنح اللاعبين دافعاً معنوياً، قبل مباراة السعودية يوم السبت المقبل، ثم مواجهة أوزبكستان في الجولة الأخيرة يوم 2 نوفمبر.

