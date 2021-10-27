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يخوض الكويت اختبارا سهلاً أمام برقان في 05:30 مساء اليوم، فيما يصطدم القادسية بكاظمة في 07:30 ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة.

ويتصدر الجهراء ترتيب الفرق بـ 4 نقاط حققها من الفوز على القادسية والقرين في الجولتين الماضيتين، يأتي بعده الكويت وكاظمة والقرين نقطتين ثم القادسية وبرقان نقطة واحدة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من خمسة مباريات والفائز في ثلاثة مواجهات يتأهل الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته. في المباراة الأولى يمر الكويت بأفضل مستوياته بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز الذي حقق مع الفريق لقب البطولة الخليجية الأخيرة، كما حصل على مركز الوصيف في البطولة العربية التي اقيمت في مدينة الاسكندرية مؤخراً، وهو ما يجعله مرشحاً فوق العادة للظفر باللقب هذا الموسم أيضاً. ويعتمد الكويت على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم عبدالله الشمري، حمد عدنان، فهد الظفيري، الكسندر الغيص والمحترفان البوسني علم الدين كريكوفيتش والأميركي جيمس فالدين. في المقابل يطمح برقان بقيادة مدربه الوطني طلال القلاف إلى تحقيق نتيجة ايجابية رغم صعوبة المهمة. وفي المباراة الثانية سيكون القادسية أمام اختبار قوي في مواجهة كاظمة. وسقط الأصفر أمام الجهراء في الجولة الافتتاحية ما يجعله مطالباً بالفوز اليوم لتجنب الدخول في دوامة حسابات التأهل رغم أن البطولة في بدايتها. ويعتمد القادسية على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل عبدالعزيز الحميدي، صالح يوسف، عبدالمحسن مرتضى، محمد أشكناني، والمحترف الأميركي توري موري.

في المقابل قدم كاظمة عرضاً قوياً أمام برقان في الجولة الماضية أكد من خلاله استعداده للمنافسة على لقب البطولة. ويضم البرتقالي عناصر مميزة مثل قائد الفريق أحمد البلوشي والوافد الجديد من الكويت حسين الخباز، عبدالعزيز ريحان وعبدالله الابراهيم.

من جانب آخر تغلب اليرموك على الساحل 80-68، واكتسح النصر نظيره التضامن 102-41 في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة. وكان العربي فاز على الصليبخات والشباب على منتخب الشباب في انطلاق البطولة.

