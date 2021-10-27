محلية

?

بدأ منتخب الشباب للكرة الطائرة تدريباته على صالة الاتحاد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله أول من امس استعداداً للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى «فئة العمومي» الذي سيبدأ في 12 نوفمبر المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده التونسي محمد الميموني اختار قائمة تضم 15 لاعبا. وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التدريب والمنتخبات بدر الكوس أن التدريب سيكون يوم السبت من كل أسبوع، وبعدها يعود اللاعبون الى أنديتهم لخوض مباريات دوري المراحل السنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يطمح من خلال مشاركة المنتخب في الدوري إلى إعداده بشكل لائق للمشاركة في البطولتين الخليجية للشباب مواليد 2003 الرياض أغسطس المقبل، والبطولة الاسيوية للشباب في البحرين سبتمبر المقبل. وكشف الكوس النقاب عن إنشاء أول مركز دولي لتطوير الكرة الطائرة للصغار «معتمد من الاتحاد الدولي للعبة» في الكويت قريباً وذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة البرازيلي اندي غراسا والمدير التنفيذي للاتحاد في دبي مؤخراً على هامش اجتماع الاتحاد الدولي مع رؤساء اتحاد غرب آسيا الذي شهد الموافقة على إشهار اتحاد غرب آسيا وحضره من الكويت رئيس الاتحاد د. عبدالهادي الشبيب والكوس.

