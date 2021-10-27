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أضاف سباحو المنتخب الكويتي أمس ميداليتين برونزيتين خلال منافسات البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترا) التي تقام في مسبح مدينة محمد بن زايد الأولمبي في ابوظبي.

وأحرزت السبَّاحة الكويتية الواعدة لارا دشتي الميدالية البرونزية الأولى في مسابقة 200 متر صدر للسيدات بزمن 2?45?87 دقيقة ضمن فئة 16 - 18 عاما، وجاءت الميدالية البرونزية الثانية للكويت في المسابقة والفئة ذاتهما لمنافسات الرجال عن طريق السباح عمر الحاتم بزمن 2?36?19 دقيقة.

وبهذه النتيجة تكون السبَّاحة دشتي اضافت ميداليتها الثانية في البطولة عقب ذهبيتها الأولى التي حققتها امس الاثنين في مسابقة 100 متر للسيدات. كما أضاف عمر الحاتم ميداليته البرونزية الثانية على التوالي في البطولة التي تقام منافساتها على فترتين صباحية ومسائية بعد الأولى التي حققها امس في مسابقة (100 متر) صدر لفئة الرجال. وبنتائج الفترة الصباحية لليوم الثالث للبطولة التي تختتم اليوم يرتفع رصيد الكويت الى تسع ميداليات بينها ثلاث ذهبيات وفضية وخمس برونزيات.

