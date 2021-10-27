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توصل الكويت إلى اتفاق مع المدرب التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب المقال التونسي فتحي الجبال. وسيعود معلول إلى التدريب في الكويت بعد تجربة قيادة «الأزرق» عام 2015. وكان الكويت أقال الجبال بعد خسارته أمام المحرق في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمجموعة غرب آسيا 2-0. ولم يظهر الأبيض بالمستوى المأمول رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارة الفريق واقامة معسكر خارجي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، إلا أن أداء الأبيض أمام المحرق جاء مخيباً للآمال ما دفع الادارة الى اقالة الجبال والتعاقد مع معلول، أملاً في اعادة الأبيض الى الطريق الصحيح. وسيخوض المدرب الجديد أول اختبار جدي أمام القادسية في نهائي كأس سمو الأمير في 14 نوفمبر المقبل. كما يواجه محترفو الفريق الثلاثي النيجيري جون أوبي ميكيل، والكونغولي ديوميرسي مبوكاني، والأسترالي ريان ماكغوان خطر الاستغناء، إذ تقيّم الإدارة أداءهم خلال الفترة الحالية نظراً لعدم تقديمهم المستوى المطلوب حتى الآن.

