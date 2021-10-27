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تغلب الكويت على اليرموك 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد التنشيطية. سجل للكويت الغيني سيدوبا سوماه، والايطالي غوستافو كاربونيري (خطأ في مرمى فريقه)، والمغربي المهدي برحمة، وسجل لليرموك البرازيلي رافاييل أوليفيرا. وكانت المباراة تأجلت بسبب مواجهة «الأبيض» مع المحرق البحريني في نهائي كاس الاتحاد الاسيوي لمجموعة غرب أسيا.

وجاءت المباراة رغم سيطرة الكويت عليها وتفوقه، مشحونة بالتوتر بين اللاعبين. وطرد الحكم قبل نهاية اللقاء بثواني محترف اليرموك الكولومبي كارلوس غوميز ومدافع الكويت فهد حمود لاشتباكهما.

