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غادر أمس وفد النادي الكويتي للغوص والإنقاذ برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي م. طلال السرحان إلى مدينة شرم الشيخ المصرية وذلك لحضور كونغرس الاتحاد الدولي للغوص.

ويضم الوفد أمين سر النادي محمد الصرعاوي، وعضو مجلس الإدارة محمد الخرافي، ومدير لجنة التصوير تحت الماء مهدي بن حيدر، وعضو لجنة سباحة الزعانف على الغنام. وقال أمين السر محمد الصرعاوي أن كونغرس الاتحاد الدولي للغوص سيشهد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للفترة المقبلة وكذلك انتخابات اللجان العاملة والتي ستقوم من خلالها بترشيح 3 أعضاء للانضمام للجان وهم: محمد الخرافي (مرشح اللجنة العلمية)، ومهدي بن حيدر (مرشح اللجنة الفنية التصوير)، علي الغنام (مرشح اللجنة الفنية لسباحة الزعانف).

