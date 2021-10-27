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فاز الكويت على برقان 3-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية في انطلاق بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، كما تغلب الساحل على الصليبخات 3-1 في المجموعة ذاتها. وفي المجموعة الأولى فاز القادسية على التضامن 3-0، والعربي على اليرموك 3-1، والجهراء على الشباب 3-0. وتضم المجموعة الثانية أيضا كاظمة الذي يغيب عن الجولة الأولى. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. وكان الكويت افتتح الموسم الجمعة بتحقيق لقب كأس السوبر على حساب القادسية بثلاثة أشواط من دون مقابل.