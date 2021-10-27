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شهد فرع بنك في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء صباح أمس عملية سطو مسلح قام بها شاب اقتحم الفرع حاملا سكينا وقام بطعن الحارس وأرغم الموظفين على تفريغ ادراج مكاتبهم من الأموال ووضعها في كيس ولاذ بالفرار وعلى اثر ذلك استنفرت الاجهزة الأمنية للقبض عليه.

وقال بنك برقان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: تعرض فرعنا في الجهراء في منطقة تيماء لحادث سرقة حيث قام الجاني بطعن موظف الأمن، وقد أبلغ البنك الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت على الفور الى مقر الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة علما بأن حارس الأمن حالته مستقرة حاليا وأن المبلغ المستولى عليه في حدود الـ 30,000 دينار شاكرا وزارة الداخلية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادثة.

