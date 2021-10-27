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خفضت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الاميركية «سي. دي. سي» التصنيف الوبائي لفيروس كورونا في الكويت الى المستوى 1 «منخفض». وطلبت «سي. دي. سي» في توصيات السفر الخاصة بالفيروس من المسافرين الى الكويت التأكد من تطعيماتهم بالكامل قبل السفر واتباع التوصيات أو المتطلبات في دولة الكويت. ويتضمن تقييم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربعة مستويات ويشكل المستوى الرابع اعلى خطورة بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل. من جانب آخر، أعلنت ايطاليا امس اعفاء المسافرين المطعمين القادمين من الكويت من شرط العزل الاحترازي المفروض في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقالت وزارة الصحة الإيطالية بموقعها الالكتروني إنه تم ادراج المطعمين القادمين من الكويت ضمن «القائمة دال» التي تضم الدول المعفاة من شرط العزل الصحي «الذاتي» الاحترازي.