الأولى



تفضَّل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس وفي حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.

ودعا سموه في النطق السامي خلال جلسة الافتتاح المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء. وقال سموه في نص النطق السامي: على بركة الله وبعونه -سبحانه وتعالى- نفتتح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلسكم الموقر داعيا المولى -سبحانه وتعالى- أن يوفقنا جميعا لما فيه الصلاح والرشاد لخدمة وطننا الكويت وأهله الأوفياء.. (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا). من جهته، أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدعوة سمو أمير البلاد للحوار بين السلطتين كبادرة أسهمت بكسر الجمود والركود السياسيين. وأكد أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلا من وصفات التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين. وقال الغانم لا أحد فينا ينكر حالة عدم الرضا التي تكتنف قلوبنا جميعا.. عدم الرضا من الجمود الذي اعترى العمل السياسي في الكويت والمراوحة - إن لم أقل التراجع - على صعيد التعاطي السياسي مع قضايانا الوطنية. واضاف عقب الانتهاء من بعض ملفات الحوار استمعتم يا سمو الأمير الى مرئياته وأعطيتم مباركتكم لكل خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي وإشاعة مناخ التعاون والإنجاز. وشدد: لا التصارع ولا الاشتباك السياسي الموتور ولا الطعن ولا التشكيك ولا التهديد ولا الوعيد ولا التخوين سبل ناجحة لوضع مشكلاتنا على طريق الحل. وقال أريد أن أقول هنا وبكل وضوح.. لقد أخطأنا جميعا.. جميعا ودون استثناء فلا نكابر وقد كانت هناك ومنذ الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول أفعال وردود أفعال وشد وجذب. وأوضح الغانم إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكلاته الحقيقية والمستحقة فلا بد لنا من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون الأوائل. وزاد أقول هنا وبكل وضوح.. إن تحقيق الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة أو التحصين كما يشاع من قبل البعض وإنما يتم تحقيق الاستقرار السياسي بالاستخدام الحصيف والصحيح والحكيم للأدوات الدستورية كما رسمه آباؤنا المؤسسون. وأشار لقد جربنا التصارع كثيرا وأضعنا الكثير من الوقت واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود فماذا جنينا ؟؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي وما زالت الأسر الكويتية تنتظر حلولا عملية لمشكلة الإسكان وما زال الملف الاقتصادي وإصلاحه معطلا وجامدا وما زال النفط مصدر دخلنا الوحيد ونحن للأسف غافلون عن تلك الاستحقاقات. بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن الحوار الوطني الذي وجه سمو أمير البلاد ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية إليه أثمر عن التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد. وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن سمو أمير البلاد في جلسة الافتتاح أن ذلك يأتي بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد التعاون البناء بين كل الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة. وأكد أن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تقع على عاتق المجلس والحكومة معا بما يستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل. واستطرد: يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود. وأضاف: وسعيا لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية. وأشار الى أن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها حرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية. وأكد سموه أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه. وقال: إن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن تقع على عاتق المجلس والحكومة معا الأمر الذي يستوجب إقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل ويطلق مسيرة الوطن على درب التنمية والازدهار.