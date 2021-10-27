الأولى



اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على وجود الاستجوابات النيابية الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الاخرين في جدول اعمال مجلس الأمة، موضحا ان الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لها خصوصيتها ولها جدول اعمال خاص بها.

وبين خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر والتي برزت خلالها ملامح التهدئة والتعاون، انه بصفته رئيسا للمجلس جاء تقديره ان يكون الجدول خاصا بانتخابات المناصب واللجان وخاليا من بنود الاسئلة البرلمانية والاستجوابات واي من البنود الاخرى، لعل الله ان يحدث ما فيه خير للجميع بعدها.

واوضح ان الاستجوابات لم تحذف وستدرج في الجلسة المقبلة، مضيفا: ان اقتراحه جدول اعمال جلسة الامس عرض على مكتب المجلس من باب التحوط ووافق عليه رغم ان ذلك من صلاحيات الرئيس بمفرده.

وزاد: هذا تقديري وانا اتحمل المسؤولية ورأيت فيه مصلحة البلاد والعباد وبما يحقق التعاون بين السلطتين، رغم وجود سوابق في جلسات افتتاحية نوقشت فيها الاستجوابات كما اثار ذلك احد النواب، مجددا التأكيد على ان الاستجوابات مدرجة على جدول اعمال المجلس اما هذه الجلسة فلها جدولها الخاص، وهذا اجتهادي وقد اكون مصيبا او مخطئا وانا المسؤول عنه. من جانب اخر، اقترب المجلس من تشكيل هيئة مكتبه، وسط انتظار انتخاب رؤساء لجان الاولويات والمالية والتشريعية. ونجح المجلس في تشكيل لجانه الدائمة وسبع لجان مؤقتة وسط اجواء هادئة وتعاون ملحوظ بين النواب فضل فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدم المشاركة بالتصويت على تشكيلها حفاظا على الحياد، في حين تم رفض تشكيل 4 لجان مؤقتة لذوي الإعاقة، وغير محددي الجنسية، والنفط والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال. وزكى مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي وكيلاً للشعبة البرلمانية وحمد المطر أمينا للسر وسلمان الحليلة أميناً للصندوق، كما زكى مساعد العارضي وفايز الجمهور أعضاء في الشعبة البرلمانية. وانتخب المجلس لعضوية الكويت في البرلمان العربي كلا من النواب: ناصر الدوسري، عبدالله الطريجي، خالد العتيبي، محمد الحويلة.