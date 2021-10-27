الأولى

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء والمستشارين بالديوان الأميري على تفاعلهم ومثابرتهم طيلة جلسات الحوار الوطني وقال إن الشكر موصول للنواب الذين تعاطوا مع الأمر بمنطق المسؤولية فكانوا بحق رجال دولة شاركوا بجدية وتفاعلوا بواقعية وعملوا بإيجابية. واستطرد قائلا: أخص بالشكر النائب د. عبيد الوسمي الذي شهد له الجميع بأنه إشادة وإطراء قد تجاوز آلامه وكابد أوجاعه فقرر قطع رحلته العلاجية مجازفا بصحته تلبية لدعوة المقام السامي للحوار وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا فلم يتخذ من خلافه السياسي معنا ذريعة للتخلي عن مواجهة القضايا المصيرية بل تسامى على ذلك بموضوعية وأقدم على المشاركة بمسؤولية. وأضاف كان لمشاركة الوسمي بالغ الأثر في نجاح أولى خطوات الحوار وكان ذلك محط ثناء ومحل اطراء ليس من الشعب الكويتي فحسب بل ومن القيادة السياسية أيضا فله من الأمة عاطر الثناء وصالح الدعاء بأن يمن الله عليه بعاجل الشفاء.