مال وأعمال

ارتفعت الايرادات بنسبة 6% لتصل الى 100.6 مليون دينار مقارنة بــ 94.7 مليون دينار لفترة تسعة الأشهر ذاتها من عام 2020. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء الى 42.3 مليون دينار. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo تونس الى 7.2 ملايين عميل بسبب تغيير منهجية ابلاغ Ooredoo تونس عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلي الى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يومًا للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة. وقد أدى هذا التغير الى انخفاض في قاعدة العملاء المبلغ عنها بحوالي 1.6 مليون بدون أي تأثير على البيانات المالية المعلنة.