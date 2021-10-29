لا وظائف لـ %70 من الخريجين

الأولى

توقعت تقارير اقتصادية، عدم قدرة الحكومة على توظيف 70% من القادمين لسوق العمل على مدى 5 سنوات مقبلة، موضحة ان القدرة الفعلية للتوظيف خلال السنوات المذكورة ستكون بين 25-30 ألفاً فقط ما يمثل 30% من المستهدفين.

وبينت ان على الحكومة دعم القطاع الخاص لاستيعاب النسب الباقية، موضحة ان بطء الاصلاحات الاقتصادية، لن يساعد في تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة.

وبينت المصادر ان التوجه نحو العمل في القطاع الخاص، يشكل امراً ملحاً في ظل الضغوط المالية المفروضة على القطاع العام، والتي تحد من التوظيف على المدى الطويل، مع ضرورة مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل منعاً لاستنزاف وهدر الميزانية في زيادة مستويات البطالة المقنعة في العديد من الجهات.

ودعت الى علاج الخلل القائم في سوق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص وفرض اصلاحات من شأنها تقريب الفجوة بين القطاعين، مستدركة ان غياب الانجاز يعمق غياب القدرة على توفير فرص جديدة للعمل امام خريجي الجامعات. ونوهت الى ضرورة النظر بفاعلية الى تنمية القطاعات غير النفطية لتوفير فرص كافية في القطاع الخاص. ولفتت الى ان اصلاح المنافع الاجتماعية وسياسات سوق العمل سيدعم القدرة التنافسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويقلل في الوقت نفسه الضغوط على التوظيف. وأشارت الى ان برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة يمثل اجندة طموحة للاصلاح المالي والهيكلي، لافتة الى ان التدابير الرامية لتحسين بيئة الأعمال من شأنها تعزيز ردود الفعل الايجابية للاصلاحات.

