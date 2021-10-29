رئيس الشورى القطري: الشيخ صباح حفر حب الكويت في نفوسنا

الأولى

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العاصمة القطرية الدوحة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وعقد الغانم والوفد البرلماني المرافق في العاصمة القطرية الدوحة امس جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بحضور عدد من أعضاء المجلس.

من جانبه، اشاد رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم بمآثر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-، وقال ان له مكانة خاصة في قلوب كل القطريين.

وقال خلال لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق له: ان سمو الأمير الراحل حفر حب الكويت في نفوس أهل قطر، مشيرا الى ان كل قطري لا يمكن ان ينسى مواقفه معهم ووقوفه الى جانبهم.

واعتبر ان تهنئة الكويت لمجلس الشورى القطري هي الأولى التي تصل اليهم، مؤكدا ان في زيارة الغانم وبقية اعضاء الوفد دلالة قوية على ما يربط الشعبين من أخوة وحب على المستويين الرسمي والشعبي.

