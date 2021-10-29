إحالة «اختفاء 21 قطعة أثرية» إلى النيابة

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أعلن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري احالته حادثة اختفاء قطع من الآثار الى النيابة العامة لمعرفة مصيرها.

وأوضح المطيري في بيان له امس ان لجنة التحقيق في موضوع اختفاء قطع من الآثار رفعت نتائج التحقيق النهائية له وتمت احالة الموضوع الى النيابة العامة لمعرفة مصير تلك القطع.

وقال: إنه بناء على ما توصلت إليه لجنة جرد المواد الأثرية والتراثية التي شكلها المجلس الوطني في وقت سابق بأن هناك 21 قطعة أثرية كانت ضمن مجموعة من المواد الأثرية المعروضة في صالة تابعة للمبنى رقم (1) في متحف الكويت الوطني قد تعرضت للحرق من قبل القوات العراقية أثناء الغزو الغاشم أصدرنا تعليماتنا بتشكيل لجنة تحقيق بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الجرد. وأضاف أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبله لم تتوصل إلى أن القطع الـ21 محل التحقيق من ضمن المعروضات في الصالة لذلك تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة. وأكد أن آثار الدولة تمثل قيمة تاريخية وحضارية نحرص على حمايتها وصونها وضمان عدم العبث بها وعليه قررنا احالة الموضوع الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات الموسعة لمعرفة مصير القطع الأثرية المشار إليها ومحاسبة جميع المتسببين الذين تثبت إدانتهم.