806 ملايين دينار مكاسب البورصة في أسبوع

الأولى

واصلت البورصة تحقيق أرقام قياسية مع نهاية اسبوع حافل من التداولات العالية أسهمت في تحقيق مكاسب سوقية اسبوعية بلغت 806 ملايين دينار، بعدما بلغت امس نحو 41.595 مليار دينار، وسط توقعات بمواصلة تحقيق المزيد من المكاسب. (طالع ص 06)

وقال محللون ان هناك 6 اسباب وراء هذه الفورة في المستويات السعرية في البورصة مع تحقيق جلسة الامس ثاني اعلى مستوى للسيولة في 2021 وهي خطاب سمو أمير البلاد الذي أرسى بكلماته الحكيمة حلا لخلاف سياسي بين الحكومة والبرلمان، عودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد وحدوث توافق سياسي بين الحكومة ومجلس الامة، التفاؤل بقيام مجلس الأمة بتحريك الكثير من المشاريع المهمة التي ينتظرها المستثمرون والاقتصاد الوطني، التأثير الإيجابي للفتح الخامس في مقدمتها فتح المطار بعد الإغلاق بسبب الجائحة، توقعات بتحقيق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث ظهرت مع نتائج البنوك، ومحافظة اسعار النفط على مستوياتها فوق 84 دولارا للبرميل.