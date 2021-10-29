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وطن النهار

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بوفاة الرئيس الأسبق روه تاي

العبدالله نقل تعازي القيادة إلى السفارة الكورية


زار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت صباح أمس، حيث نقل تعازي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت وشعبها، وذلك بوفاة الرئيس الاسبق لجمهورية كوريا روه تاي وو. بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية التشيك وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.


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