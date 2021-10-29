المكراد: التكريم انعكاس لمكانة الكويت

وطن النهار

منح امين عام المنظمة الدولية للحماية المدنية السيدة ياب مارياتو على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 54 للمنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني المنعقد في جنيف سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بدرجة الآمر الدولي وذلك تقديرا لجهود الكويت المميزة في دعم الدول والشعوب في حالات الازمات والكوارث لحماية الارواح والممتلكات والبيئة.

وبدوره شكر الفريق خالد المكراد امين عام المنظمة الدولية على هذا التكريم الذي يعكس مكانة الكويت لدى المنظمة وتقديرها لجهودها الدولية التي تنصب في مساعدة البشر للتغلب على تداعيات الأزمات والكوارث.

