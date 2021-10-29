الكويت شاركت في السوق الخيري للأمم المتحدة

وطن النهار

شاركت الكويت في السوق الخيري للأمم المتحدة الذي سيذهب ريع مبيعاته إلى دعم وتمويل عدد من المشاريع الخيرية في الدول النامية والأكثر فقرا التي باتت معاناتها أشد في ضوء الأضرار التي خلفتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم إن الحرص على المشاركة في السوق الخيري للأمم المتحدة هذا العام يأتي انطلاقا من التزام الكويت بمواصلة دعمها لكل جهد يهدف إلى دعم العمل الإنساني في العالم.

وأضاف السفير الغنيم في تصريح لـ (كونا) أن السوق عاد هذا العام بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة (كورونا) ليستأنف دوره في المجالات الإنسانية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا المحفل الذي استمر يوما واحدا تدعم أيضا صورة الكويت بصفتها رائدة للعمل الخيري الإنساني في العالم.

وقال إن الكويت حرصت كعادتها على المشاركة بتقديم موروثها التاريخي من أعمال الصوف والصناعات اليدوية والتي تحظى بإقبال من زوار السوق من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الإقبال كان أيضا على موروث الكويت الثقافي من خلال مطبوعاتها المشهورة مثل مجلة العربي ومجلة الكويت اللتين حظيتا باهتمام ليس فقط الزائرين العرب بل أيضا محبي الثقافة العربية من غير الناطقين بها.

وأشار السفير الغنيم إلى أن ريع مبيعات هذا السوق ستذهب إلى عدد من المشاريع الخيرية في الدول النامية والأكثر فقرا والتي تعاني الآن بشكل مكثف بسبب تداعيات (كورونا).

ولفت إلى أن إلزام الزوار بالتعليمات مثل القناع الواقي والتعقيم والتباعد لم يكن عائقا أمام الحضور بل كان مشجعا لهم حرصا على الاستفادة من هذه المناسبة السنوية ليس فقط لدعم العمل الخيري الإنساني عبر شراء المنتجات المعروضة بل أيضا من أجل التواصل الثقافي بين مختلف الحضارات لا سيما ان الدول المشاركة تتبارى في تقديم أفضل ما لديها للآخرين.

