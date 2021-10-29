إحالة «اختفاء 21

وطن النهار

أثناء الغزو الغاشم أصدرنا تعليماتنا بتشكيل لجنة تحقيق بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الجرد». وأضاف أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبله لم تتوصل إلى أن القطع الـ21 محل التحقيق من ضمن المعروضات في الصالة لذلك تمت احالة الموضوع الى النيابة العامة. وأكد أن آثار الدولة تمثل قيمة تاريخية وحضارية «نحرص على حمايتها وصونها وضمان عدم العبث بها وعليه قررنا احالة الموضوع الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات الموسعة لمعرفة مصير القطع الأثرية المشار إليها ومحاسبة جميع المتسببين الذين تثبت إدانتهم». 806 ملايين دينار مكاسب الامة، التفاؤل بقيام مجلس الأمة بتحريك الكثير من المشاريع المهمة التي ينتظرها المستثمرون والاقتصاد الوطني، التأثير الإيجابي للفتح الخامس في مقدمتها فتح المطار بعد الإغلاق بسبب الجائحة، توقعات بتحقيق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث ظهرت مع نتائج البنوك، ومحافظة اسعار النفط على مستوياتها فوق 84 دولارا للبرميل. غلق المحاجر لاستقبال الحالات المصابة بـ«كورونا». من جهته أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي بالجهود التي بذلتها قوة الواجب في تأمين فنادق الحجر المؤسسي. جاء ذلك خلال استقباله القوة بعد انتهاء مهمتها التي امتدت على مدار 230 يوماً وعودتها الى مواقعها في معسكر الصمود. وشكر الرفاعي القوة لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة جاوزت سبعة الأشهر قاموا خلالها باسناد وزارة الداخلية ووزارة الصحة من خلال تأمين فنادق الحجر المؤسسي. ودعا الوكيل المنتسبين الى الاستعداد الدائم وتنمية الخبرات التي اكتسبوها من العمل الميداني لمد يد العون ا?لى أجهزة الدولة في أي حالات طوارئ مستقبلية.